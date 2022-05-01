【消費券】滙豐PayMe：加快用戶註冊流程　八達通：陸續推獎賞及商戶優惠

▲ Pay me將可領取消費券。（經濟日報圖片)

政府今日（1日）表示，除現行四家儲值支付工具營辦商外，已甄選多兩家營辦商協助推行第二階段消費券計劃。滙豐PayMe表示，將推出更多措施，幫助中小企業把握消費券商機；另一方面將加快用戶註冊流程，方便大眾透過 PayMe 使用消費券。

PayMe現時用戶超過270萬，滙豐香港區行政總裁林慧虹表示將推出更多措施，幫助深受疫情影響的中小企業把握消費券商機；另一方面將加快用戶註冊流程，方便大眾透過 PayMe 使用消費券。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指出，表示滙豐一直致力於銀行服務創新，並以破格思維訂立宏遠的目標，務求在數碼年代滿足瞬息萬變的客戶需要。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通作為廣大市民使用消費券的首選，會全力配合政府，讓全港市民簡單快捷地領取新一輪消費券。

八達通指受疫情影響，中小商戶不免深受打擊，會繼續為中小商戶提供協助，包括推出推廣計劃鼓勵市民於有關商戶消費，以及繼續推行『一嘟撐里小店推廣計劃』，幫助小店以數碼轉型解決目前的經營難關。同時會於陸續推出各類型獎賞及商戶優惠，市民可透過八達通 App 及其他渠道獲取資訊。

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記者：伍瑋瑋