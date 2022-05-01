【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行

一直甚受TVB力捧的余德丞（Dickson）早前更當上劇集《青春不要臉》男主角，但意想不到余德丞在昨晚（4月30日）於個人YouTube頻道宣布離開TVB，結束賓主關係。

現年32歲的余德丞在2013年當TVB旗下基本藝人合約藝員，因本身是體育發燒友，更曾為香港游泳代表隊隊員，故被派任TVB體育台寫稿記者及外景主持。之後主持兒童節目，不過到2016年才改簽經理人合約正式成「親生仔」。

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8年沒有白過

Dickson在自己YouTube頻道內，拍下自己清理在TVB的個人儲物櫃，坦稱：「其實都啲傷感，但舊嘅唔去新嘅又點會嚟。」櫃內貼有他入行後第一張拍攝的履歷照、主持兒童節目《Think Big》時收到小朋友寄來的聖誕卡等。

結果Dickson花約十多分鐘才把儲物櫃「清零」，並稱：「舊嘅唔去，新嘅唔嚟，所以就再見啦。」並把私人物品放入紙皮箱行出大門，正式告別TVB。友知道此事。

然後他在一間studio深入剖白入行感受，對於被認為入行以來沒代表作，Dickson對此回應：「一開始做過兒童節目主持，體育方面去過奧運、冬季奧運，殘疾人運動會，仲有講波。飲食節目同旅遊節目又做過，遊戲節目都算有少少代表作，我仲拍過劇集，好開心最後遇到《青春不要臉》嘅榮仔。」

因此他感恩說：「呢8年冇白過，雖然冇代表作，但至少每樣嘢都試過，最緊要盡心盡力做過。」直言稱：「其實每一個決定，我都好相信自己！」

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自責傷害媽媽

可是他直言對一件事耿耿於懷，就是2018年，他踢波時突然昏迷，情況一度危殆：「當時有個人出嚟話我阿媽去跪佢幫我免費點燈續命，但根本我同媽咪唔識呢個人，我哋識嘅人都冇人去搵過佢，我當時好想企出嚟，但公司認為最好嘅回應就係唔回應，最後更只係叫我答：『多謝關心，我沒有回應。』」

Dickson到今回想仍不滿稱：「我唔明點解要咁，係啱就啱；係錯就錯，但而家咁回應，咪令其他人更多揣測，有冇諗過咁嘅決定會有影響，仲會伸延落去，以後人哋諗起我都諗起呢件事。」

他指自己是圈中人沒所謂，可是：「我媽咪出到去人哋會點諗佢，咁係傷害一個唔係呢行嘅人。到而家我仲可以坐喺度，好多人就覺得係因為我媽咪去點燈續命。」

同時並補充：「但最主要要多謝，一定就係同我喺球場同隊嘅嗰位護士，因為佢喺急症室做開，所以佢幫我做適當治療，跟住之後有醫生團隊幫助，加上大家嗰陣時都有幫我集氣，呢個係個重點。」

經營個人網上頻道

此外，他入圍候選世界百大俊男一事感奇怪，稱因為自己離開TVB，所以相信大台沒有理由為他「課金」，而他查自己粉絲群組也沒有人「認頭」，而坦言自己絕沒有「課金」提名自己，所以表示很好奇提名人身份。

最後，Dickson表示雖然短時間內不會在電視上出現，但會專心經營個人YouTube和IG與與大家保持溝通。

另外，他亦在個人社交平台寫道：

結束是另一種開始

離開是另一種遇見

從此，隨心而行 ❤️