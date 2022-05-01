【消費券】多間支付工具公布加推優惠　包括WeChat Pay及Tap & Go拍住賞

▲ 政府表示最快年中登記第二階段電子消費券計劃。（經濟日報圖片）

政府正為計劃的第二階段積極籌備，獲甄選在第二階段協助發放消費券的儲值支付工具營辦商會增至六家，包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記。詳情即看：【下一頁】

WeChat Pay HK今日（1日）表示，今年推出更吸引的加碼賞及推廣活動優惠，並繼續與各個商戶攜手合作，推出更多商戶優惠券供用戶領取使用。「搶券有So」專區現時已加入接近120家商戶的優惠券；「外賣禮品券激賞」專區則提供低至 63 折的各大餐飲食肆、外賣平台的優惠券，亦將加入更多商戶，全方位覆蓋用戶需求。

WeChat Pay HK於4月7日已發放第一階段5000元消費券，截至4月26日，總交易金額較去年消費券派發後同期（8月1日至19日）增長約2倍，線上「電訊繳費增值」服務亦受到廣大市民歡迎，用戶現時更可開通消費券用於「港鐵乘車碼」自動扣費服務，使用消費券乘搭港鐵。

至於香港電訊旗下「Tap & Go拍住賞」亦是第二階段消費券的其中一個儲值支付工具，香港電訊表示會為商戶提供費用寬減及推出多項優惠予廣大市民。

為配合新一輪消費券計劃（第二階段）的推出，香港電訊將為中小企提供優惠，包括Tap & Go「拍住賞」1及「快速支付系統」（轉數快）0%交易費及豁免智能POS租機費等。

除了向中小企提供優惠外，Tap & Go「拍住賞」將會推出多項有關消費券的優惠，以鼓勵市民到受疫情影響的商戶例如餐飲業、美容及理髮店、運動及康樂場所消費，詳情將適時公佈。

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記者 :伍瑋瑋