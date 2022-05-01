【低卡食譜】營養師教煮低卡低油焗豬扒飯 椰菜花代飯+低糖茄汁=250 卡【附食譜】
保健美顏 14:03 2022/05/01
一般人都以為茄汁焗豬扒飯又高卡又高油，是減肥的最大敵人，不過註冊營養師Jim Lau教大家如何泡製一款低卡低油茄汁焗豬扒。首先Jim將炒飯改為椰菜花飯，而茄汁屬特別調配，比較低糖配方，他計算過後，每1份熱量大概只有250卡，是減肥人士的福音。
材料如下:
蕃茄醬材料
- 1罐頭水浸蕃茄
- 少許鹽
- 1茶匙橄欖油
- 少許胡椒
- 少許鹽
- 1至2湯匙稀少糖
- 3 湯匙白醋
- 1 湯匙麵粉
蔬菜類
- 半個洋蔥
- 兩個蕃茄
椰菜花飯
- 2棵椰菜花
- 2隻蛋
肉類及醃料
- 兩片梅頭
- 一湯匙紹興酒
- 一半湯匙生抽
- 少許鹽
- 少許胡椒
- 兩湯匙麵粉
- 兩湯匙生粉
- 蛋白兩隻
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其他
- 少許芝士
- 2隻蛋
- 少許面粉
做法
蕃茄醬做法
- 1. 將一罐蕃茄放入料理機打成蕃茄蓉
- 2. 平底鑊加入橄欖油加鹽，將蕃茄蓉煮滾
- 3. 慢慢加入白醋、稀少糖攪勻，途中不要停低
- 4. 如果太酸就加多點糖，如果太甜就加多點醋
- 5. 開始見到水份減少可以加入少少麵粉，令蕃茄變成茄膏狀
- 6. 放涼備用
- 7. 梅頭解凍後用廚房紙印乾水，用醃料醃大概30分鐘
椰菜花飯做法
- 1. 椰菜花擺落料理機入邊打碎加入少許鹽同埋胡椒
- 2. 平底鑊加橄欖油，炒香椰菜花
- 3. 同一個平地鑊入邊加雞蛋漿
- 4. 重新回鍋加入椰菜花
豬扒做法
- 1. 一個小碗入邊打兩隻雞蛋
- 2. 梅頭加入蛋漿然之後再兩面灑上麵粉備用
- 3. 平底鑊加少許油，油溫夠熱就可以煎豬扒，
- 4. 每邊煎大概五至6分鐘不要煎到熟晒
- 5. 煎好之後放涼後切成條裝備用
茄醬做法
- 1. 洋蔥蕃茄切成大塊
- 2. 同一個平底鑊入邊炒香洋蔥同蕃茄
- 3. 平底鑊加入2茶匙油
- 4. 大火快煮 30 秒加入用一湯匙面粉
- 5. 不斷攪拌成面糊(可以轉做中火)
- 6. 分3次加入剛剛預備好的蕃茄醬
- 7. 加入蕃茄同埋洋蔥攪勻
- 8. 開始見蕃茄起膠就可以
- (過程需要 10分鐘)
合成
1. 將椰菜花飯鋪在焗碟底
2. 鋪上切好的豬扒
3. 放上番茄、洋蔥 同茄汁混合物同埋芝士完成
4. 焗爐預熱180度，焗大概8分鐘(如果氣炸鍋180度，6分鐘就可以)
*如果不要自己整茄汁，可以買低鈉蕃茄汁代替，分量為180毫升，但糖分和卡路里要留意。
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責任編輯：羅嘉欣