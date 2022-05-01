【低卡食譜】營養師教煮低卡低油焗豬扒飯 椰菜花代飯+低糖茄汁=250 卡【附食譜】

一般人都以為茄汁焗豬扒飯又高卡又高油，是減肥的最大敵人，不過註冊營養師Jim Lau教大家如何泡製一款低卡低油茄汁焗豬扒。首先Jim將炒飯改為椰菜花飯，而茄汁屬特別調配，比較低糖配方，他計算過後，每1份熱量大概只有250卡，是減肥人士的福音。

材料如下:

蕃茄醬材料

1罐頭水浸蕃茄

少許鹽

1茶匙橄欖油

少許胡椒

少許鹽

1至2湯匙稀少糖

3 湯匙白醋

1 湯匙麵粉

蔬菜類

半個洋蔥

兩個蕃茄

椰菜花飯

2棵椰菜花

2隻蛋

肉類及醃料

兩片梅頭

一湯匙紹興酒

一半湯匙生抽

少許鹽

少許胡椒

兩湯匙麵粉

兩湯匙生粉

蛋白兩隻

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其他

少許芝士

2隻蛋

少許面粉

做法

蕃茄醬做法

1. 將一罐蕃茄放入料理機打成蕃茄蓉

2. 平底鑊加入橄欖油加鹽，將蕃茄蓉煮滾

3. 慢慢加入白醋、稀少糖攪勻，途中不要停低

4. 如果太酸就加多點糖，如果太甜就加多點醋

5. 開始見到水份減少可以加入少少麵粉，令蕃茄變成茄膏狀

6. 放涼備用

7. 梅頭解凍後用廚房紙印乾水，用醃料醃大概30分鐘

椰菜花飯做法

1. 椰菜花擺落料理機入邊打碎加入少許鹽同埋胡椒

2. 平底鑊加橄欖油，炒香椰菜花

3. 同一個平地鑊入邊加雞蛋漿

4. 重新回鍋加入椰菜花

豬扒做法

1. 一個小碗入邊打兩隻雞蛋

2. 梅頭加入蛋漿然之後再兩面灑上麵粉備用

3. 平底鑊加少許油，油溫夠熱就可以煎豬扒，

4. 每邊煎大概五至6分鐘不要煎到熟晒

5. 煎好之後放涼後切成條裝備用

茄醬做法

1. 洋蔥蕃茄切成大塊

2. 同一個平底鑊入邊炒香洋蔥同蕃茄

3. 平底鑊加入2茶匙油

4. 大火快煮 30 秒加入用一湯匙面粉

5. 不斷攪拌成面糊(可以轉做中火)

6. 分3次加入剛剛預備好的蕃茄醬

7. 加入蕃茄同埋洋蔥攪勻

8. 開始見蕃茄起膠就可以

(過程需要 10分鐘)

合成

1. 將椰菜花飯鋪在焗碟底

2. 鋪上切好的豬扒

3. 放上番茄、洋蔥 同茄汁混合物同埋芝士完成

4. 焗爐預熱180度，焗大概8分鐘(如果氣炸鍋180度，6分鐘就可以)

*如果不要自己整茄汁，可以買低鈉蕃茄汁代替，分量為180毫升，但糖分和卡路里要留意。

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責任編輯：羅嘉欣