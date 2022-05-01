【天氣預測】假期天氣清涼有驟雨　明日多區見17至18度【附分區氣溫】

▲ 本港近日天氣清涼，間中有驟雨。（梁偉榮攝）

今日（1日）是勞動節假期，不過天陰有雨，天文台表示，一股東北季候風會在明日繼續為廣東沿岸帶來較涼的天氣，同時與高空擾動相關的雨區會逐漸遠離，本周中至後期天色大致良好。而一道雲雨帶會在周末期間為廣東帶來驟雨。

天文台指，東北季候風為廣東沿岸帶來較涼的天氣，本港今日多處氣溫維持在21度或以下。同時間中有多雲，間中有驟雨，吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。

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天文台預測明日氣溫稍低，驟雨減少。隨後數日天色大致良好，本周後期日間炎熱。根據分區天氣，明日多區見17至18度，市民外出或需要帶備外套。

▲ 九天天氣預測。（天文台資料）

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記者：伍瑋瑋