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【COLLAR成員】新歌《Gotta Go!》涉嫌抄襲　COLLAR經理人阿Wing：責任全喺我度

娛樂 12:48 2022/05/01

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熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、邱彥筒（Marf）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、蘇芷晴（So Ching）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（Sumling）組成女團COLLAR人氣高企，日前更推出第三首團歌《Gotta Go!》。

此歌為廣告而創作，網民亦覺得《Gotta Go!》MV拍得COLLAR的8位成員既漂亮又有活力。

【MakerVille】ERROR恨做主角開演唱會　COLLAR披露團綜去staycation晒姊妹情

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歌迷同情COLLAR

可是，同時有網民指此歌曲有抄襲日本二人組合YOASOBI的成名作《向夜晚奔去》（夜に駆ける）之嫌，另外有網民覺得與King Cream Soda的《妖怪手錶》開場曲有相似之處。

而且有網民發現包辦《Gotta Go!》曲編監三職的C.Y. Kong的IG有follow YOASOBI兩位成員，相信他有留意YOASOBI作品，有網民指：「成個MV明明拍得好好，背後個意義又帶到出嚟，就係毁咗係一人之手  好唔抵。」

C.Y. Kong沒有直接回應事件，不過在前晚於個人IG的限時動態連Po三首歌的旋律，似乎表示很多歌都好類似，以回應網民抄歌的質疑。

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經理人攬上身

COLLAR經理人戴穎（Wing）在昨天（4月30日）在個人社交網發文稱：「責任全喺我度，我知道講咩都無用，亦唔需要解釋，我可以做嘅就係汲取教訓，繼續努力。」

雖然她沒表明為甚麼事件負責，不過一般估計她是為抄歌風波道歉，為未有把好關而表示要負責。

撰文 : TOPick柴犬出動

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