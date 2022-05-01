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【新冠肺炎】醫管局稱指定診所需求降　將恢復周末及黃昏診所服務

社會 17:13 2022/05/01

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第五波疫情開始緩和。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，隨著疫情緩和，會檢視人手及運作安排，稍後會恢復普通科門診部份正暫停的服務，以及增加診症名額，詳情會再公布。

他說疫情初期，指定診所發揮了很大作用。直到4月27日晚上5點，醫管局轄下23間指定診所已經為12萬800人提供診症服務。不過醫管局都明白市民對普通科門診有需求，所以會檢視，之後會恢復部門暫停服務，增加診所名額。他指，首先會重開黃昏及星期六日診所，之後再漸漸恢復其他，惟重開還需要時間，要視乎整體疫情。

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記者：袁澍

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