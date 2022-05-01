【新冠肺炎】今日新增300宗確診個案　22宗輸入個案【不斷更新】

▲ 第五波疫情逐漸平穩。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（1日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

本港今新增300宗確診個案，包括22宗輸入個案。全部確診個案中，119宗經核酸檢測確診、181宗經快速檢測確診，本港第五波疫情累計已有逾119萬人染疫。張竹君表示，今日無新增院舍和學校個案。

在119宗經核酸檢測確診的個案中，21宗由醫管局確診，82宗由私家化驗所及社區檢測中心直接確診，餘下16宗由衞生署公共衞生化驗服務處分析的84總確診個案中，無人感染delta變種病毒。

劉家獻指，1339名病人留醫，昨日多呈報2人危殆，現時總共5人危殆。另外還有5宗死亡個案，3男2女，年齡介乎53歲至88歲。個案中有一名來自院舍，2位沒有打針，3位打了2針。5名死者中有4位是65歲以上長者，另外一位時53歲女性，有糖尿病紀錄，她在4月24日在家中暈倒，撞傷頭部，其後入院治療，右身無力，做了腦部掃描後發現有內部出血。轉院伊利沙伯醫院後，發現時陽性個案，醫院用了不同方法治療，惟情況轉差，昨日不幸離世。

目前有23間指定診所給新冠肺炎病人使用，劉家獻指隨著疫情緩和，會檢視人手及運作安排，稍後會恢復普通科門診部份正暫停的服務，以及增加診症名額，詳情會再公布。

另外，本港再有5名患者離世，至今第五波已經有9100人病亡。

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