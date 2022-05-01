【封區檢測】鴨脷洲利東邨東安樓1541人完成檢測　發現5新冠陽性個案

▲ 政府在多區進行圍封檢測。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【12:56】政府自昨日（4月30日）下午三時起限制在鴨脷洲指明「受限區域」（即鴨脷洲利東邨東安樓，不包括位於該處的社會服務單位及停車場）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約十一時宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日約中午十二時完結。

鴨脷洲利東邨東安樓今早約11時完成圍封強制檢測，期間1541名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。 指明「受限區域」內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊及佩戴手環以證明接受強檢，可提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。 政府在區域內派員到訪697戶，當中103戶沒人應門，當局會採取措施跟進。

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責任編輯:袁澍