【MIRROR成員】姜濤自導自編自演新歌MV　《作品的說話》反戰：大家都係無辜【多圖】

▲ 姜濤新歌《作品的說話》。

MIRROR成員姜濤在今年4月30日23歲生日外，並同日推出新歌《作品的說話》，今次也是姜濤繼《孤獨病》之後再次執導演筒，拍攝以反戰為主題的MV，製作之龐大，令姜濤在整個製作過程中廢寢忘餐，不過卻甚有滿足感。



《作品的說話》的誕生，源自姜濤看到近期一些戰亂照片，令他想到其實每個人本來都是活生生的，生前好幸福，他想像不到若戰爭發生在自己身上，會是怎樣的一回事，所以就產生了《作品的說話》的創作意念，並以他常說的「用作品說話」作創作的出發點。

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大家都是無辜者

姜濤表示，歌名是小克突然想到：「歌詞方向大改，第二次寫好後小克話用《作品的說話》做歌名，我覺得幾好。大家望落以為今次又係講啲好personal嘅嘢，但其實《作品的說話》係一首關乎所有人嘅歌，用我自己成日講嘅一句說話『用作品說話』去講戰爭——我哋無論乜嘢種族、級別，都一定唔想要有戰爭。」



為配合歌曲反戰內容，姜濤想到MV要以一個戰亂避難所作背景，以當中的故事帶出反戰訊息，而整個MV就在一個荒廢了的商場內拍攝，並找來過百臨時演員參與演出，開場一幕又加入CG效果，是不論MIRROR或是其他Solo隊員都未曾試過的鉅大製作。

他介紹道：「呢個商場就係呢個世界、地球嘅縮影，喺入面發生嘅一切，例如爭食物、祈禱、爭拗等，都會喺有戰爭嘅地方發生。」在MV中，姜濤扮演其中一位難民，逃走到商場入面，以姜濤的視覺觀察裡面的人生百態。

姜濤說：「喺商場入面會見到好多殘酷嘅事情，但其實所有難民都唔係敵人，冇人係敵對，大家都係無辜者，但結局就好殘忍。」並表示，希望藉著MV告知大家這個世界發生的故事，更希望宣揚Love and Peace訊息。

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無悔肩負重責

為拍出自己想像中的MV世界，今次姜濤自己構思故事，再自行執導，實行自編自導自演MV，一腳踢：「我唔係話其他導演拍得我啲MV唔好，純粹係自己多諗法，但可能好多時候唔係百分百按照我嘅諗法去做，所以今次不如試一試，睇下可唔可以實行到，由度故仔、Camera Movement、分鏡、都想自己參與多啲，會更加有歸屬感，同時亦睇下自己有冇呢個能力，算係一個小挑戰。」

相比起上次執導《孤獨病》，今次製作《作品的說話》歌曲與MV的過程其實相當艱鉅，因為姜濤總是希望自己的歌能緊貼時勢，或緊貼時下發生的事情，所以整個概念是在3月中才萌生，但又要趕及在今天生日推出作品，實在不容易。

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話雖如此，姜濤在整個Project上都十分上心，每個細節都認真參與，他解釋道：「每個Moment都要釘住所有Schedule，唔可以Miss任何環節，如果唔係就唔知道鏡頭發生咩事，所以會比較攰，唔似得淨係做歌手、演員，埋位先關自己事，而家係自己Call自己埋位，同埋要趕進度，所以要同大家講『快少少』。」

不過姜濤並無後悔肩負起這個重責，更說：「為咗自己嘅作品，辛苦都係值得，觀眾聽到、Get到我哋想帶出嚟嘅Message，就係一個最好嘅回報。」更笑言與製作團隊都十分期待MV出街後觀眾的反應，更笑言團隊有個口號，就是希望MV能夠「創造歷史」。

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祝願世界和平

今次《作品的說話》MV尾聲部份，迎來姜濤與一個只有5個月大的BB合演的場面，姜濤解說這一幕的重要性，道：「BB嘅出現係想話俾大家聽，為咗我哋嘅下一代唔好再有戰爭。」

在拍攝期間，姜濤抱起BB逗對方笑，一臉慈祥，但原來這是姜濤第一次抱BB，笑說：「BB真係好得意，望住佢隻眼嘅時候，如果俾到友善Message佢，佢都Get到，真係好神奇！」



來到23歲的生日，當然免不了要問問姜濤的生日願望，他毫不猶豫道：「當然係世界和平。」