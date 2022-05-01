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【支援抗疫場地】機電署檢視200多場地　改裝通風設備作暫託中心

社會 13:50 2022/05/01

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機電署工程師（市政工程／九龍）鍾劍泉表示，他們會為一些場地進行加裝或改裝工程，例如加裝供電及配電設備。（發展局圖片）

發展局局長黃偉綸今日（1日）發表網誌表示，為抗擊第五波疫情，政府各部門全力參與抗疫工作，亦馬不停蹄物色可提供防疫抗疫服務的場地，以交付部門、承辦商或社福機構營運。機電署在第五波疫情已經檢視200多個地點的通風系統和機電設備，並對當中的部分做改裝用以作暫託中心。

他說，政府整個團隊上下一心，以戰勝疫情為己任，也集結了民間力量，體現政府、私人機構和廣大市民攜手通力合作，令香港做到「房等人」、「針等人」、「床等人」的情況。

黃偉綸在網誌說，當政府找到有可能用作防疫抗疫的場地時，機電工程署會就場地是否適合轉為隔離設施，作出評估及提供專業意見。自第五波疫情爆發至今，機電署已檢視200多個地點的通風系統及機電設備，並為部分場地例如體育館加裝或改裝設備，成為合適的隔離設施。

他引述機電署工程師鍾劍泉說，政府設立長者暫託中心，由於這些場地的空調系統主要是以室內空氣循環方式運作，若要轉為暫託中心，空氣須從室外抽入鮮風，鮮風經製冷和使用後，要經過濾或消毒才排出，因此當局會為場地進行加裝或改裝工程。

黃偉綸又感謝在石硤尾公園體育館設立的長者暫託中心，負責協助護理長者的九龍樂善堂。他們於3天內組成60人的護理專隊，為入住的長者提供膳食及護理支援。

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責任編輯：袁澍

疫情 石硤尾 發展局 工程 黃偉綸 機電署

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