【五一勞動節】林鄭月娥：本屆勞工事務取得豐碩成果　爭取換屆前通過取消強積金對沖

▲ 特首林鄭月娥。（資料圖片）

今日（5月1日）是勞動節，特首林鄭月娥發表文章，回顧勞工權益方面的工作，形容本屆政府取得「豐碩成果」。她表明，會全力爭取在6月30日，即政府換屆前，通過取消強積金對沖的條例草案。

盡快處理失業支援、保就業申請林鄭月娥指，今日是她以特區行政長官身份與勞工界共同慶祝的最後一個勞動節，經歷了兩年多的新冠疫情衝擊，各行各業的工人生活並不容易，但他們仍謹守崗位，在前線參與和配合特區政府的抗疫工作，確保市民身體健康。「在這屬於勞工的重要日子，我謹代表特區政府向每一位工人表示深切的謝意。」

林鄭回顧本屆政府的工作，包括實施五天法定侍產假、產假由10周延長至14周、本年2月向立法會提交取消強積金制度下的對沖安排、逐步把法定假日由12天增加至17天，與公眾假期日數看齊、加強就業支援等。他指雖然政府本屆任期只餘下2個月，但「臨時失業支援」、「2022保就業」計劃等工作仍會繼續，盡快處理申請。有關取消強積金對沖，近日商界再次出現強烈的反彈聲音。林鄭重申，會全力爭取立法會在6月30日前通過取消強積金對沖的條例草案，讓下一階段籌備工作可緊接展開。

她形容，本屆政府在勞工事務上的豐碩成果，實有賴勞工顧問委員會內勞資雙方的互諒互讓、立法會的支持和勞工及福利局局長和他的團隊的努力不懈。「香港勞工自強不息、刻苦勤奮，過去幾十年不斷應對香港發展帶來的新挑戰；展望未來，我深信勞工界仍會與政府同行，推進香港的經濟發展。」

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責任編輯：袁澍