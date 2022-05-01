【珍愛生命】坪洲女子燒炭輕生　消息：死者是區議員曾秀好

▲ 警方下午1時23分接報，指坪洲永安街58號一辦公室內一名女子燒炭自殺，當場死亡。（facebook圖片）

今午(5月1日)1時23分，警方接獲報案，指有女子懷疑在坪洲永安街58號一辦公室內昏迷。消防及救護員趕至，破門入內發現一名中年女子暈倒，救護員經檢驗後證實女事主已無生命氣息，身旁有一盤燒過的炭。

區議會網頁顯示上址為區議員辦公室，死者正為曾秀好，其燒炭原因有待驗屍確定，警方正在現場調查起因。

據了解，警方當時收到報案指有位女士暈倒昏迷，警方接到報案後前去發現該人已經昏迷不醒。該女士62歲，是當區區議員。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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▲ 警方收到報案，有女子燒炭身亡。（資料圖片）

記者：袁澍