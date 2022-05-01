【珍愛生命】坪洲女子燒炭輕生 消息：死者是區議員曾秀好
社會 14:35 2022/05/01
今午(5月1日)1時23分，警方接獲報案，指有女子懷疑在坪洲永安街58號一辦公室內昏迷。消防及救護員趕至，破門入內發現一名中年女子暈倒，救護員經檢驗後證實女事主已無生命氣息，身旁有一盤燒過的炭。
區議會網頁顯示上址為區議員辦公室，死者正為曾秀好，其燒炭原因有待驗屍確定，警方正在現場調查起因。
據了解，警方當時收到報案指有位女士暈倒昏迷，警方接到報案後前去發現該人已經昏迷不醒。該女士62歲，是當區區議員。
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記者：袁澍