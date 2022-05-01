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【主僕情深】由細湊大27年主僕情深　72歲退休菲傭現身婚禮新娘淚崩

親子 16:27 2022/05/01

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婚姻是一生一世的事，尤其在婚禮上有著動人的時光，總會叫人難忘。新加坡一名新娘在婚禮上，收到了家人最真挈的祝福，特意安排了一位神秘嘉賓出現在婚禮上，新娘子一見到立即淚崩。有關影片上載到社交媒體後，網民紛紛表示深受感動。

最新影片：

新加坡新娘蔡雯光日前舉辦婚禮，家人秘密安排照顧她27年的菲律賓女傭雅雅到新加坡參加婚禮。她提到，雅雅在3年前退休回到家鄉，原本告訴她自己護照已過期，因此無法出席她的婚禮。殊不知，哥哥早已跟雅雅「密謀」，安排她從菲律賓飛到新加坡參加婚禮。

當雅雅在婚禮現場出現時，新娘一聲驚呼，之後便捂著嘴激動落淚。雅雅上前送上擁抱，並親口說：「終於，我很開心看到你結婚。」

主僕關係勝似親人

新娘事後透露，雅雅抵達新加坡後，被哥哥安排到阿姨家暫住，因此自己無從發現。除新娘本人外，其家人都知道婚禮上的「神秘來賓」；而新郎也透露自己同樣是在婚禮前幾天才得知，但很開心有這樣的安排。而在視頻曝光後，雅雅孫女也留言祝賀新婚，可見兩家人感情十分深厚。

新娘也表示，雅雅與自己一家的感情勝似親人。在雅雅退休後，雙方也一直保持聯絡，即使雅雅家住鄉下信號不好，但也會在佳節時主動聯絡問候，甚至有年為了向自己說聲生日快樂，雅雅不惜深夜爬上山，以便獲得好的訊號通話。只是因新冠疫情的影響，令家人原本計劃到菲律賓探望雅雅的想法不能實現。

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責任編輯：羅嘉欣

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