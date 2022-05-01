【福壽螺】一隻福壽螺體內寄生蟲多達6000條　誤食可影響中樞神經重致死

▲ 一隻福壽螺體內寄生蟲多達6000條，誤食可影響中樞神經重致死。

早前有香港市民在鯉魚門石灘執野生螺回家煮來食，行為不僅破壞生態，更有食用安全風險。近期，廣東多地出現福壽螺氾濫現象，更有人誤將福壽螺當作田螺食用。然而一隻福壽螺內可含有6000隻寄生蟲，專家警告若誤食福壽螺，有機會影響中樞神經，甚至會患癡呆、死亡的風險。

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據內地傳媒報道，福壽螺多見在公園水池附近、魚塘等。許多市民對福壽螺並不了解，亦不清楚是否有毒。實際上福壽螺目前已經被中國列為重大危險性農業外來入侵生物之一。

有專家指，一隻螺體內的寄生蟲就足足有6000條，因而警告稱若未經煮熟食用，輕則發燒、腹瀉，重則危及生命。專家也為避免民眾誤食，列出福壽螺與田螺的差別：

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專家：東風螺羽毛為海螺卵鞘 應剪走或丟棄

有市民在街市海鮮檔購買了兩斤東風螺回家後，在清洗期間，發現其中一隻東風螺有3枝奇怪的羽毛狀物體，用力拔但無法拔走；煮後發現羽毛已脫落消失。

世界自然基金會香港分會高級環境保護主任（海洋）李美華表示，螺殼上透明的羽毛狀物體，相信為另一海螺產卵後的「卵鞘」。她表示，若市民購買後遇到同類情況，建議將有異樣的海螺丟掉、或將卵鞘剪走，因一般人難以得知內藏甚麼物種的卵、進食會否有害。此外，卵鞘亦有機會較耐熱，有卵鞘保護可能要10多分鐘才能煮熟。

貝殼類海產寄生蟲較多 須徹底煮熟

除不宜食用的福壽螺外，李美華提醒，東風螺等貝殼類海產，寄生蟲同樣較多，有機會引致肝炎等疾病，故進食前必須徹底煮熟；如果仍然擔心，可以舊牙刷洗刷貝殼表面，以及用水浸泡一晚。

食物安全中心曾發表報告指出，海產上的寄生蟲有機會引致腹瀉，亦有可能令人出現過敏反應，例如紅疹或痕癢，一些寄生蟲甚至可進入肺部等器官，引發嚴重併發症，而防止寄生蟲致病的唯一方法，就是將海產徹底煮熟。

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責任編輯：羅嘉欣