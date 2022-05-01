【離開大台】TVB劇「御用醫生」離開大台　郭田葰跳出舒適圈：成為100%自由人

余德丞在昨晚（4月30日）於網上宣布離開TVB後，今日（5月1日）有選港男而入行的郭田葰（Marcus）也宣布離開大台。

曾於澳洲任職急症室醫生的郭田葰（Marcus），因為在TVB常演醫生角色，故被稱大台「御用醫生」。他在個人社交平台發文稱：

今日我係100%自由人

因為我已經約滿工作了13年的TVB

感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們

以及一眾工作伙伴(you know who you are 😉)

▲ （取自郭田葰IG）

成100%自由人

然後他續解釋：

相信一定會有朋友問：「你唔喺已經自由身咗好耐了嗎？」

其實由2015年開始，我跟舊公司已經轉為part-time合約關係，所有電視以外嘅工作，包括：主持 、廣告、培訓等等，都喺由我或經理人親自處理同接洽。所以當時可以話係99%自由人，而今日就正式成為100%自由人了😊

最新影片推介：

跳出舒適圈

Marcus回顧自小隨家人到各地生活：

從8歲開始，我就隨着父母移居到不同地方生活：星、馬、印尼、澳洲...等地，每隔幾年就轉換一次生活環境，再由零開始接觸不同的文化，學習和不同地方的人相處，學習了許多逆境生存的道理。

畢業後，更由原本的「醫生」轉變為 「藝人」，似乎「轉變」已成為了我人生中不可分割的一部份😄

▲ 郭田葰的醫生形象深入民心。

然後他鼓勵面對生活遇上轉變的人，稱：

知道好多朋友在這幾年間都經歷或需要面對生活上的重重「轉變」，需要花時間去適應同重新學習，跳出「舒適圈」或許不容易，但各位朋友記住一定要「勇敢+樂觀+正面」去面對這些「轉變」，因為每一次的「轉變」就代表你已經更近一步邁向你嘅「理想生活」成就更好嘅你。

Never be afraid of change

Always look forward to exciting times ahead