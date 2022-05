【離開大台】TVB劇「御用醫生」離開大台　郭田葰跳出舒適圈：成為100%自由人

余德丞在昨晚(4月30日)於網上宣布離開TVB後,今日(5月1日)有選港男而入行的郭田葰(Marcus)也宣布離開大台。

曾於澳洲任職急症室醫生的郭田葰(Marcus),因為在TVB常演醫生角色,故被稱大台「御用醫生」。他在個人社交平台發文稱:

今日我係100%自由人 因為我已經約滿工作了13年的TVB 感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們 以及一眾工作伙伴(you know who you are 😉)

▲ (取自郭田葰IG)

成100%自由人

然後他續解釋:

跳出舒適圈

Marcus回顧自小隨家人到各地生活:

▲ 郭田葰的醫生形象深入民心。

然後他鼓勵面對生活遇上轉變的人,稱:

知道好多朋友在這幾年間都經歷或需要面對生活上的重重「轉變」,需要花時間去適應同重新學習,跳出「舒適圈」或許不容易,但各位朋友記住一定要「勇敢+樂觀+正面」去面對這些「轉變」,因為每一次的「轉變」就代表你已經更近一步邁向你嘅「理想生活」成就更好嘅你。

Never be afraid of change

Always look forward to exciting times ahead