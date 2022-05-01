  • 19°C
香港時間 : 2022501日 (週日) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 姜濤 超市大搜查 曾江 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離開大台】TVB劇「御用醫生」離開大台　郭田葰跳出舒適圈：成為100%自由人

娛樂 16:03 2022/05/01

分享：

分享：

熱門 特首選舉 姜濤 超市大搜查 曾江 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

余德丞在昨晚（4月30日）於網上宣布離開TVB後，今日（5月1日）有選港男而入行的郭田葰（Marcus）也宣布離開大台。

曾於澳洲任職急症室醫生的郭田葰（Marcus），因為在TVB常演醫生角色，故被稱大台「御用醫生」。他在個人社交平台發文稱：

今日我係100%自由人
因為我已經約滿工作了13年的TVB
感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們
以及一眾工作伙伴(you know who you are 😉)

（取自郭田葰IG）

成100%自由人

然後他續解釋：

相信一定會有朋友問：「你唔喺已經自由身咗好耐了嗎？」
其實由2015年開始，我跟舊公司已經轉為part-time合約關係，所有電視以外嘅工作，包括：主持 、廣告、培訓等等，都喺由我或經理人親自處理同接洽。所以當時可以話係99%自由人，而今日就正式成為100%自由人了😊

最新影片推介：

跳出舒適圈

Marcus回顧自小隨家人到各地生活：

從8歲開始，我就隨着父母移居到不同地方生活：星、馬、印尼、澳洲...等地，每隔幾年就轉換一次生活環境，再由零開始接觸不同的文化，學習和不同地方的人相處，學習了許多逆境生存的道理。
畢業後，更由原本的「醫生」轉變為 「藝人」，似乎「轉變」已成為了我人生中不可分割的一部份😄

郭田葰的醫生形象深入民心。

然後他鼓勵面對生活遇上轉變的人，稱：

知道好多朋友在這幾年間都經歷或需要面對生活上的重重「轉變」，需要花時間去適應同重新學習，跳出「舒適圈」或許不容易，但各位朋友記住一定要「勇敢+樂觀+正面」去面對這些「轉變」，因為每一次的「轉變」就代表你已經更近一步邁向你嘅「理想生活」成就更好嘅你。
Never be afraid of change
Always look forward to exciting times ahead

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行
今日 11:23
【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行
【360秒人生課堂】入行30年未帶母親參觀電視城　戴耀明獲譚俊彥助圓夢流男兒淚
12:47 2022/04/22
【360秒人生課堂】入行30年未帶母親參觀電視城　戴耀明獲譚俊彥助圓夢流男兒淚
【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒
今日 15:11
【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒

你可能感興趣

【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行
今日 11:23
【離開大台】余德丞突然宣布離開TVB　Dickson回復自由身：從此隨心而行
【360秒人生課堂】入行30年未帶母親參觀電視城　戴耀明獲譚俊彥助圓夢流男兒淚
12:47 2022/04/22
【360秒人生課堂】入行30年未帶母親參觀電視城　戴耀明獲譚俊彥助圓夢流男兒淚
【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒
今日 15:11
【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒
郭田葰 綠葉 演員 電視劇 TVB

最高瀏覽

【悲慘人生】罕病女子全身癱瘓被父母棄置梳化12年　皮包骨全身佈滿蛆蟲屎尿慘死
17:36 2022/04/30
【悲慘人生】罕病女子全身癱瘓被父母棄置梳化12年　皮包骨全身佈滿蛆蟲屎尿慘死
【街頭拖屍】30歲女子疑遭謀殺棄屍　消息：再多3人涉嫌非法處理屍體
12:33 2022/04/30
【街頭拖屍】30歲女子疑遭謀殺棄屍　消息：再多3人涉嫌非法處理屍體
【移民百態】英國沒有功課沒有排名也未必快樂 英文底子弱的移英港孩苦苦掙扎
10:00 2022/04/30
【移民百態】英國沒有功課沒有排名也未必快樂 英文底子弱的移英港孩苦苦掙扎