【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講

▲ 《聲生不息》

TVB節目《聲生不息》於今晚（5月1日）內，由楊千嬅＋炎明熹（Gigi）、林子祥＋曾比特（Mike）、葉蒨文（Sally）＋李玟＋周筆暢、林曉峰＋馬賽克樂隊＋魔動閃霸、李克勤+李健、劉惜君＋單依純組成不同類型組合，輪流唱《勇》、《單車》、《我要你的愛》、《情人》、《花火》及《來生緣》。

他們進行一對一組合PK，而經過3輪競技，由男、女子組及現場「金曲出品團」（現場觀眾）將一隊/一人一票在男、女子組的三首獻唱歌曲中，選出心目中的最佳表演作品。

為公平起見，組合PK戰開始前，兩隊需進行兩輪熱身遊戲，決定每輪PK對手及表演順序。當中以Sit Up遊戲最有噱頭，大會先播出1993年的《翡翠歌星賀台慶》片段，從中所見，Sally當年對戰王菲邊鬥快做Sit Up邊獻唱《我要你的愛》。

【聲生不息】曾比特《我以為》繼續慘情 Mike搞笑討好女神

▲ 1993年的《翡翠歌星賀台慶》。

《空櫈》加入《單車》

如今相隔接近30年，Sally再度上陣挑戰「Sit Up唱」，對手更是比其年輕一截的Mike，60之齡能夠做如此多下Sit Up面不改容、兼依然能中氣十足獻唱，難怪現場所有歌手及主持人均大表佩服。

是集最感人是Mike與林子祥合唱《單車》。年幼喪父的Mike，見到《單車》即舉手表示想獻唱，因歌曲代表了他的心聲：「爸爸喺我好細個時過咗身，亦都有好多說話想同天上面爸爸講；用我第一身經歷嘅話，我會話係有好多嘢嚟唔切同佢講。」

被推舉與Mike合唱的林子祥，聽了Mike的經歷大表痛惜，為了唱出歌曲意義，這個「父子兵」組合事前進行大量交流及研究，並花心思將同樣講述對父親感受的《空櫈》加入《單車》中，林子祥坦言與Mike很合拍：「佢真係有啲似我個仔。」

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暗藏激昂父子情

正式表演時，林子祥與Mike一剛一柔地演繹著「難離難捨」、含蓄但又暗藏激昂的父子情，加上二人不時溫馨互動的畫面，讓全場觀眾及席間歌手大為感動，千嬅更因想起了兒子而哭個不停：「依家生活氣氛，思念係好珍貴嘅感情。」

Gigi亦坦言自己有一直忍淚：「突然諗起屋企人，就鼻頭一酸。」Mike獻唱完畢後，向林子祥送上深情擁抱，席間林子祥哽咽著說出的一番話：「這首歌我是中間位，我想我的兒子，也想我自己的爸爸，也是不夠時間一起，所以…」更讓堅持不在舞台上哭的Mike淚流不停，場面相當感人。

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