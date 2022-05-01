【尋人啟事】香港仔41歲女子失蹤　警方呼籲市民提供消息

▲ 警方呼籲市民提供消息。（政府新聞處圖片）

警方今日（1日）呼籲市民提供一名在香港仔失蹤女子的消息。四十一歲女子蘇敏儀昨日（4月30日）中午離開其位於華富（二）邨的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。

她身高約一點四米，體重約四十公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時戴眼鏡，身穿綠色外套、黑色長褲、黑色鞋，並攜有一個藍色環保袋。





任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電二八六○ 一○四○或九八八六 ○○三四或電郵至 rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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責任編輯：袁澍