【強制檢測】40幢大廈納強檢 涉荃灣灣景花園、大圍名城等【附名單】
社會 20:28 2022/05/01
政府今日（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月2日至3日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：
- 九龍城太子道西 273-275 號太子閣二期
- 藍田啟田邨啟旺樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
- 葵涌石籬(一)邨石秀樓
- 將軍澳東港城 6 座
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 天水圍天盛苑盛旭閣
- 灣仔堅彌地街 1A 號景星樓
- 上水彩園邨彩華樓
- 大埔太和邨福和樓
- 藍田藍田邨藍泰樓
- 沙田廣源邨廣榕樓
- 沙田碧濤花園 1 期雅碧閣
- 沙田沙田第一城 10 座
- 荃灣麗城花園 3 期 2 座
- 深井碧堤半島 7 座
- 荃灣綠楊新邨 C 座
- 將軍澳新寶城 6 座
- 粉嶺欣盛苑欣悅閣
- 屯門豐景園 2 座
- 沙田愉田苑愉澤閣
- 黃大仙沙田㘭邨順田
- 將軍澳日出康城緻藍天珀峰
- 紅磡海名軒 2 座
- 柴灣翠灣邨翠康樓
- 大埔嘉熙 2 座
- 大圍名城 3 期 3 座
- 將軍澳安寧花園 6 座
- 何文田牧愛街38號雅利德 樺臺
- 葵涌安蔭邨澤蔭樓
- 北角柏蔚山 2 座
- 荃灣灣景花園 4 座
- 將軍澳寶林邨寶寧樓
- 東涌逸東邨至逸樓
- 屯門富泰邨逸泰樓
- 屯門兆山苑栢景閣
- 將軍澳日出康城 Malibu 3B 座
- 馬鞍山利安邨利榮樓
- 東涌藍天海岸 1 座
- 灣仔灣仔道 39-49 號富苑
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責任編輯：袁澍