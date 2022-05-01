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【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉荃灣灣景花園、大圍名城等【附名單】

社會 20:28 2022/05/01

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熱門 特首選舉 姜濤 超市大搜查 曾江 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

新增40地點納入強制檢測。（資料圖片）

政府今日（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月2日至3日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 九龍城太子道西 273-275 號太子閣二期
  • 藍田啟田邨啟旺樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
  • 葵涌石籬(一)邨石秀樓
  • 將軍澳東港城 6 座
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 灣仔堅彌地街 1A 號景星樓
  • 上水彩園邨彩華樓
  • 大埔太和邨福和樓
  • 藍田藍田邨藍泰樓
  • 沙田廣源邨廣榕樓
  • 沙田碧濤花園 1 期雅碧閣
  • 沙田沙田第一城 10 座
  • 荃灣麗城花園 3 期 2 座
  • 深井碧堤半島 7 座
  • 荃灣綠楊新邨 C 座 
  • 將軍澳新寶城 6 座
  • 粉嶺欣盛苑欣悅閣
  • 屯門豐景園 2 座
  • 沙田愉田苑愉澤閣
  • 黃大仙沙田㘭邨順田
  • 將軍澳日出康城緻藍天珀峰
  • 紅磡海名軒 2 座
  • 柴灣翠灣邨翠康樓
  • 大埔嘉熙 2 座
  • 大圍名城 3 期 3 座
  • 將軍澳安寧花園 6 座
  • 何文田牧愛街38號雅利德 樺臺
  • 葵涌安蔭邨澤蔭樓
  • 北角柏蔚山 2 座
  • 荃灣灣景花園 4 座
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 東涌逸東邨至逸樓
  • 屯門富泰邨逸泰樓
  • 屯門兆山苑栢景閣
  • 將軍澳日出康城 Malibu 3B 座
  • 馬鞍山利安邨利榮樓
  • 東涌藍天海岸 1 座
  • 灣仔灣仔道 39-49 號富苑

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責任編輯：袁澍

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