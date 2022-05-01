【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉荃灣灣景花園、大圍名城等【附名單】

▲ 新增40地點納入強制檢測。（資料圖片）

政府今日（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月2日至3日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

九龍城太子道西 273-275 號太子閣二期

藍田啟田邨啟旺樓

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

葵涌石籬(一)邨石秀樓

將軍澳東港城 6 座

觀塘安泰邨景泰樓

天水圍天盛苑盛旭閣

灣仔堅彌地街 1A 號景星樓

上水彩園邨彩華樓

大埔太和邨福和樓

藍田藍田邨藍泰樓

沙田廣源邨廣榕樓

沙田碧濤花園 1 期雅碧閣

沙田沙田第一城 10 座

荃灣麗城花園 3 期 2 座

深井碧堤半島 7 座

荃灣綠楊新邨 C 座

將軍澳新寶城 6 座

粉嶺欣盛苑欣悅閣

屯門豐景園 2 座

沙田愉田苑愉澤閣

黃大仙沙田㘭邨順田

將軍澳日出康城緻藍天珀峰

紅磡海名軒 2 座

柴灣翠灣邨翠康樓

大埔嘉熙 2 座

大圍名城 3 期 3 座

將軍澳安寧花園 6 座

何文田牧愛街38號雅利德 樺臺

葵涌安蔭邨澤蔭樓

北角柏蔚山 2 座

荃灣灣景花園 4 座

將軍澳寶林邨寶寧樓

東涌逸東邨至逸樓

屯門富泰邨逸泰樓

屯門兆山苑栢景閣

將軍澳日出康城 Malibu 3B 座

馬鞍山利安邨利榮樓

東涌藍天海岸 1 座

灣仔灣仔道 39-49 號富苑

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責任編輯：袁澍