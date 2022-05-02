【聲生不息】曾比特父親早逝成人生打擊　Mike遺憾從未與父親擁抱過

《聲生不息》第二集昨晚（5月1日）播放，Mike（曾比特）跟前輩林子祥合唱陳奕迅《單車》和夏韶聲《空櫈》，以父子情感動獻聲，更成功撻著全場觀眾和歌手們的淚線，大家對於二人的真摯演繹被受感動，其中楊千嬅更哭成淚人。

林子祥哥在節目中表示：「Mike唱這首歌真的好大膽，好厲害，因為揀選了這首歌之後，我才知道他的爸爸已經不在了。」

▲ Mike（曾比特）跟前輩林子祥合唱《單車》。

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父親離世打擊大

這次合唱對Mike的意義也很大。因自小喪父的Mike，由母親照顧，所以這次對於歌曲的故事也很有共鳴。

Mike向TOPick表示：「我的父親從我小時候就到了外地工作，因此很少見面。當我長大後，才有多點時間見到他及與他相處。可惜在2003年，他卻因病入院，我有一日上學途中收到他已離世的消失，這件事對我的影響及打擊非常大。」

他稱今次十分榮幸能跟前輩合唱《單車》，情緒完全被林子祥所牽引著，在台上亦難以控制情緒，因此完成表演後忍不住哭了出來。

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Mike稱：「唱完歌後與Lam哥的擁抱很溫暖，我真的把他當成爸爸。這個擁抱令很多東西都釋懷了，而且勾起了很多我想跟爸爸做、卻無辦法實現的事情，包括很多回憶和遺憾。突然間情緒就控制不到。」被問道上一次跟爸爸擁抱是什麼時候，Mike表示好像都沒有，因為爸爸在他小時候已經離開了。

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有如此難得的機會跟前輩合唱，Mike既緊張又大壓力，坦言：「起初因為跟前輩不是太熟稔，大家在表演上的肢體動作及走位也較生硬，所以節目組特地安排了一個多小時的時間讓我倆聊天，在過程中我們都敞開心扉談及了很多有關家庭的事情。」

他續稱：「這次對話讓我們更認識和了解對方，在往後的綵排中我們變得更加有默契。看到前輩就如看到我的爸爸，他一直帶領着我，演出後眼淚瞬間流下，是一次十分難忘的經歷。」

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▲ 曾比特童年一家合照，前排是Mike的兄姊。（受訪者提供）

圓夢出碟送給家人

Mike因參加《全民造星II》而被發掘正式加入樂壇，他曾坦言壓力一定有，但同時也充滿期待。「因為這是自己的夢想，亦好想疫情快點過，我可以多做現場演出，跟觀眾可以更多互動。」

他指長遠目標，是能夠出自己的實體碟。「一來現在樂迷都多數只花時間聽單曲，有機會也有出實體碟，可以嘗試不同的音樂類型；其次，出碟像是小小的成就，對家人也有個交代，始終他們的年代還是聽CD，我也希望可以把實實在實在的CD送給家人。」即將有機會出碟的Mike，卻遺憾未能親手把禮物送給父親。

記者：區家歷