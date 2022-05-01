【傑志亞冠】傑志成為首支香港球隊打入亞冠16強　主教練：球員沒有放棄

▲ 傑志創下歷史，球隊心情興奮。（傑志facebook圖片)

亞冠盃J組賽事，港超聯傑志2:2迫和日職聯的神戶勝利船，成為首支晉級亞冠16強的香港球隊。傑志主教練朱志光賽後接受傳媒訪問，形容比賽像過山車，讚揚球員沒有放棄，取得分數晉級。

亞冠盃賽事，兩隊上半場各入一球十二碼，1:1完半場。神戶下半場換入多名主將，去到87分鐘，武藤嘉紀接應右路開出的角球衝頂破網，再度領先2:1。傑志中場巴爾拿在補時階段追成2:2平手。傑志4戰得7分排在小組第二，成為東亞區5個小組的3支最佳次名球隊之一，晉身亞冠16強。創下香港足球壇歷史，成為首支晉級亞冠16強香港球隊。

傑志賽後在社交平台發布多張相片，帖中寫下「首個香港球會打入亞冠16強！傑志寫下歷史。」一眾球迷亦在傑志社交平台留言，感謝整個球隊、教練及球員的付出，又表示「好感動」，亦有球迷表示，支持傑志10多年，「身為傑志球迷，感到很光榮」。

傑志主教練朱志光賽後接受傳媒訪問時表示開心，他形容比賽像過山車，讚揚球員沒有放棄，取得分數晉級。他又表示球隊需要再進步，才能在下階段賽事取得成績，不會鬆懈。

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責任編輯：伍瑋瑋