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【封區檢測】沙田豐盛苑榮盛閣約1439人檢測　發現2宗陽性檢測個案【不斷更新】

社會 10:03 2022/05/02

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熱門 特首選舉 姜濤 超市大搜查 曾江 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:04】沙田豐盛苑榮盛閣

政府共檢查了約227名受檢人士的檢測報告，並無發現有人違反「相關宣告」。

【07:43】沙田豐盛苑榮盛閣約0.1%住戶染疫

沙田豐盛苑榮盛閣約1439人接受了檢測，當中共發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約816戶，當中131戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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