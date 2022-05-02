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【防疫措施】尖沙咀有酒吧涉違規經營　負責人被捕及票控14名顧客

社會 10:22 2022/05/02

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熱門 特首選舉 姜濤 超市大搜查 曾江 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(警方提供)

警方今日（2日）表示，天文台道八號一間酒吧違規營業，拘捕負責人及票控14名顧客。

油尖警區反三合會行動組聯同特別職務隊人員昨晚突擊搜查天文台道八號一間酒吧，拘捕一名32歲姓張男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，酒吧內11名男顧客及3名女顧客，年齡介乎22歲至38歲，則嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）》，遂向他們發出定額罰款通知書。

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責任編輯：余思嵐

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