【防疫措施】尖沙咀有酒吧涉違規經營　負責人被捕及票控14名顧客

▲ (警方提供)

警方今日（2日）表示，天文台道八號一間酒吧違規營業，拘捕負責人及票控14名顧客。

油尖警區反三合會行動組聯同特別職務隊人員昨晚突擊搜查天文台道八號一間酒吧，拘捕一名32歲姓張男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，酒吧內11名男顧客及3名女顧客，年齡介乎22歲至38歲，則嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）》，遂向他們發出定額罰款通知書。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐