  • 19°C
香港時間 : 2022502日 (週一) 11:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 姜濤 超市大搜查 曾江 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預測】天文台今錄16.4度低溫　自1917年以來5月最低紀錄

社會 10:42 2022/05/02

分享：

分享：

熱門 特首選舉 姜濤 超市大搜查 曾江 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

一股東北季候風會在今日（2日）為廣東沿岸帶來清涼的天氣。天文台表示，本港今日氣溫介乎16至21度，今早受東北季候風和高空擾動帶來的驟雨影響，天氣清涼，天文台錄得16.4度的低溫，是自1917年以來5月份的最低紀錄。

天文台指，今日天氣大致多雲。早上清涼，有一兩陣驟雨。下午部分時間天色明朗。吹和緩至清勁北風，初時離岸及高地間中吹強風。

天文台展望，與高空擾動相關的雨區會逐漸遠離，未來數日天色大致良好，本週後期日間炎熱。而一道雲雨帶會在週末期間為廣東帶來驟雨。

根據九天天氣預報，明日起本港氣溫將回暖至20至26度，周三至周六氣溫進一步上升至最高30度，周六至下周二佛誕假期期間大致多雲，有幾陣驟雨。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【封區檢測】沙田豐盛苑榮盛閣約1439人檢測　發現2宗陽性檢測個案【不斷更新】
今日 10:03
【封區檢測】沙田豐盛苑榮盛閣約1439人檢測　發現2宗陽性檢測個案【不斷更新】
【特首選舉】警方調配各反恐部隊會展覽一帶巡邏　確保下周日特首選舉安全進行
今日 10:15
【特首選舉】警方調配各反恐部隊會展覽一帶巡邏　確保下周日特首選舉安全進行
【防疫措施】尖沙咀有酒吧涉違規經營　負責人被捕及票控14名顧客
今日 10:22
【防疫措施】尖沙咀有酒吧涉違規經營　負責人被捕及票控14名顧客

你可能感興趣

【封區檢測】沙田豐盛苑榮盛閣約1439人檢測　發現2宗陽性檢測個案【不斷更新】
今日 10:03
【封區檢測】沙田豐盛苑榮盛閣約1439人檢測　發現2宗陽性檢測個案【不斷更新】
【特首選舉】警方調配各反恐部隊會展覽一帶巡邏　確保下周日特首選舉安全進行
今日 10:15
【特首選舉】警方調配各反恐部隊會展覽一帶巡邏　確保下周日特首選舉安全進行
【防疫措施】尖沙咀有酒吧涉違規經營　負責人被捕及票控14名顧客
今日 10:22
【防疫措施】尖沙咀有酒吧涉違規經營　負責人被捕及票控14名顧客
天氣 佛誕 香港 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【主僕情深】由細湊大27年主僕情深　72歲退休菲傭現身婚禮新娘淚崩
16:27 2022/05/01
【主僕情深】由細湊大27年主僕情深　72歲退休菲傭現身婚禮新娘淚崩
【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講
16:52 2022/05/01
【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講
【減肥大作戰】抗疫留家自煮自理少油去味精　港女一招方法輕鬆減去10磅
13:23 2022/04/29
【減肥大作戰】抗疫留家自煮自理少油去味精　港女一招方法輕鬆減去10磅