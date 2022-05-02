【天氣預測】天文台今錄16.4度低溫　自1917年以來5月最低紀錄

一股東北季候風會在今日（2日）為廣東沿岸帶來清涼的天氣。天文台表示，本港今日氣溫介乎16至21度，今早受東北季候風和高空擾動帶來的驟雨影響，天氣清涼，天文台錄得16.4度的低溫，是自1917年以來5月份的最低紀錄。

天文台指，今日天氣大致多雲。早上清涼，有一兩陣驟雨。下午部分時間天色明朗。吹和緩至清勁北風，初時離岸及高地間中吹強風。

天文台展望，與高空擾動相關的雨區會逐漸遠離，未來數日天色大致良好，本週後期日間炎熱。而一道雲雨帶會在週末期間為廣東帶來驟雨。

根據九天天氣預報，明日起本港氣溫將回暖至20至26度，周三至周六氣溫進一步上升至最高30度，周六至下周二佛誕假期期間大致多雲，有幾陣驟雨。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津