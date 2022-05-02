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【正能量】鍾嘉欣曾被欺凌導致心理受影響　Linda學懂以妙法處理

娛樂 11:39 2022/05/02

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鍾嘉欣（Linda）現時懷有第三胎，身在加拿大的她也不時更新社交平台、YouTube，分享生活近況、與子女的日常。

在Linda YouTube頻道的最新影片內，她邊在公園內盪韆鞦邊分享應以怎樣的心態應對欺凌自己的人。Linda從以往「認真」變成從容自在、懂得聽從自己的心而行！

最新影片推介：陳山聰專訪

Linda：Do Nothing

Linda講到成長，她先說：「做人唔好咁認真」，又指人生中會遇到不公平、不如意的事。她指自己拍戲時也遇過不開心：「曾經遇過一啲人，可能會令你難受、失去信心，甚至係有啲Bully（欺凌）嘅感覺。之前嘅我唔識處理會好被影響，會係咁諗辦法點樣去解決呢個問題、同佢反映、對抗呢個問題。」

她指現時學會處理人事關係的最好方法是：「Do Nothing」，她認為當遇到一個不喜歡你的人，對方要找出你的錯處，但你自己不要「攬上身」，因為這只是對方的故事。

她續稱如花時間去思考，也只是自己折磨自己：「一定唔可以咁傻，唔可以折磨自己，唔可以攞人地嘅重擔放落自己度，我地要留返空位畀好嘅嘢」。

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繼續做好自己

她又指只要依然給予對方反應，對方就會「愈嚟愈搞你」。她又建議大家可笑著、不給予反應，然後對方便會「冇癮」。她指學習面對被欺凌也需要時間，自己過往就是太認真、太捉緊，現時就學會不被影響、繼續做好自己。

Linda又強調「不要跟從世俗」、「最緊要都係聽住自己嘅心，你個心永遠都係最清晰」。

另外，片段中也顯示兩段由鍾爸爸所講的話「退一步海闊天空，放過自己才能讓自己可以舒服一點。」、「學會後退、學會放下，自然就會開心歡樂」，相信這一些說話也對Linda有很大的影響。

迎接虎B變情緒化

現時懷第三胎的Linda於2015年底與任職脊醫的Jeremy結婚，先後為對方誕下長女Kelly及幼子Jared，一家四口幸福美滿。

Linda早前拍片透露3個月的懷孕期間身體感到不適，出現嘔心情況，而且變得情緒化：「我變得好唔理性，好情緒化，好難想像會突然覺得好驚。因為唔舒服，瞓得唔好。」

她形容懷孕就像生病了，很多食物不能吃，而且過程辛苦，幸好還能控制，直言「依家終於有再做媽媽嘅感覺」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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