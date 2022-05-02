【車Cam直擊】狗隻新田公路亂跑　眾司機合力攔截救狗獲網民大讚

▲ 眾司機合力攔截救狗獲網民大讚。(影片截圖)

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，在公路上有狗亂跑，數名司機幫手攔截救狗。不少網民大讚司機好有愛心。

事發在昨天（5月1日）中午12時許，片段顯示有一隻狗在新田公路亂跑， 有司機落車引導狗到安全位置，不過未能成功，司機開車追上，其後數輛私家車及的士夾擊，將小狗迫到一旁。片主表示，狗隻由愛協接走。

不少網民留言大讚司機，

齊心合力幫助小狗脫離險境， 值得鼓勵

一眾車主好齊心!! 香港人有愛

多謝你地既愛心同見義勇為，好人好事

不過亦有網民指，

甘好野 千萬要小心啲 高速公路

雖然狗狗的命也是命，但高速公路這樣攔截法也非常危險，交給警方吧！

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記者：余思嵐