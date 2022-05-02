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【禁電子煙】陳肇始指禁電子煙後暫無發現違規情況　籲市民勿違法於「黑市」購買

社會 10:39 2022/05/02

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控煙酒督察早前到零售點巡查。（政府新聞處）

《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》4月30日生效，禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，禁令涵蓋電子煙、加熱煙產品、草本煙及其配件。即看：【下一頁】

食物及衞生局長陳肇始今早（2日）於一個電台節目中表示，有關條例於4月30日生效，衞生署控煙酒督察會因應投訴而採取執法行動，至今巡查未發現有違規情況。不過，她說，留意到新法例生效之前，有人提出想在「黑市」購買電子煙，她呼籲市民切勿違法，警告違例者最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

陳肇始指，海關會繼續堵截私煙，防止旅客將電子煙或加熱煙帶入境，亦會與衞生署採取聯合行動。她說，若有外地返港旅客帶煙入境，海關會將其沒收，當局稍後亦會再加強宣傳電子煙或加熱煙不可進口的訊息。

被問到下一步會否禁止煙民吸食或管有煙草產品，她表示在修例時有深思熟慮，除了要保護從未吸煙的人士出現煙癮，也要視乎實際視況，故暫未有不可管有煙草產品的打算。她又稱，明白部分煙民已有煙癮，當局將會加大力度做戒煙工作，協助煙民戒煙。

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責任編輯：郭詩詩

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