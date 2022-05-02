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【金宵大廈2】李施嬅工作超認真　為2分鐘對白邀專人特訓60年代英文口音　

娛樂 11:58 2022/05/02

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李施嬅找專人特訓演繹60年代英文口音。

被譽為「TVB神劇」的《金宵大廈2》上星期播映完畢，不少金宵迷仍然回味細琢。女主角李施嬅一人分飾3角，挑戰演技盡頭，當中為演活60年代精神病院醫生，李施嬅刻意說話帶有口音。

大結局劇情講到李施嬅認不願為陳山聰進行腦葉切除手術，甘願被上司捱鬧，更以60年代全英辯解釋放陳山聰的理由。雖然這場戲只有短短2分幾鐘，但原來李施嬅事前特意找專人接受訓練，非常認真。

最新影片推介：陳山聰專訪

昨日（5月1日）她在社交平台發文，感謝幕後軍師為其訓練：「好開心大家喜歡醫生的英語口音。幕後的軍師係我的Dialect Coach Paul Meier。60年代英國口音同現代英國口音也有分別，Paul就能完全分得清楚。感謝大家能看得出我們用心做的每一個細節。」

她更騷出英文筆記，見她為重點詞語標記起來，可見她為此角花了不少功夫，非常用心。

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「姐姐」重新上架

另外，李施嬅還提醒網友單元「姐姐」已重新上架MyTVSuper：「還有，單元『姐姐』終於上返架在MyTVSuper可以睇返。」

《金宵大廈2》單元「姐姐」扮演菲律賓籍傭人的黃婉華，因塗啡膚色惹種族歧視之嫌，單元影片一度被TVB下架。如今重新上架，讓錯過該集單元的劇迷可以重溫。

撰文 : TOPick柴犬出動

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