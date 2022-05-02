【喜歡妳是妳】赴意大利出席烏甸尼電影節　楊潮凱與各地電影人交流

▲ 港產電影《喜歡妳是妳》導演楊潮凱飛往意大利出席烏甸尼遠東電影節。

由楊偲泳與談善言主演、楊潮凱與吳詠珊聯合執導的港產電影《喜歡妳是妳》較早前入圍了大阪亞洲電影節，之後在韓國上映，再入圍澳洲電影節，今站輪到意大利。

導演楊潮凱特意飛往意大利出席烏甸尼遠東電影節，與世界各地的電影人及觀眾交流。

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烏甸尼電影節

楊潮凱跟TOPick分享感受，「現場親身參與的感覺是很不同的，去到當地，不同地方有不同的文化，在當地跟他們交流的感覺很不同。在會場看戲時，他們的反應很熱烈，這很感動到我。到了完場時，聽到一些Feed Back是很開心的，他們覺得故事說中了，他們也有共鳴，我覺得很Surprise，香港的故事在意大利也獲得共鳴。」

他又透露：「行程主要留在烏甸尼，舉辦了不同的Forum可跟其他人交流，也有一些晚宴可以認識世界各地的朋友。最主要當然是意大利首映，可以觀看電影節內所有的電影，感受下外國的電影節，真的是大開眼界。」

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觀眾反應好

楊潮凱指當地觀眾的反應非常好，「是我意料之外，他們去到電影中段時已聽到開始有人哭，有人拿紙巾，但最趣是原來有些位置也會令他們笑，我以為他們不懂得笑，我是很開心的，完全沒想過。去到最後他們跟我說很喜歡這部電影，中間獲得了很多共鳴，我很開心，也有粉絲跟我說在他心中我們這電影是今次電影節中最好的，令我喜出望外。」

疫情一直令大家未能離港，楊潮凱坦言：「今次出國的感覺當然是正到爆，對上一次搭飛機出國已是兩年多前，當時拍攝旅遊節目。」

他續指：「今次再不同一點，很多第一次，第一次來意大利，第一次參加海外的國際電影節，亦是首次以導演身份參加這個國際性的電影節，是一件很光榮的事情。烏甸尼是一個很特別的地方，雖然地方不大但當地人都很熱情，整個電影節都舉辦得非常好，我覺得是一個很好的體會，令我知道原來國際電影的舞台是這樣。希望之後可以有更多機會參加更多電影節，令我可以擴闊我的視野。」

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與電影人交流

楊潮凱認為今次出行的得著很多，「第一次來意大利，很多事物對我來說都是很新奇，我去過數次歐洲，包括德國、法國、英國，但意大利真的是很不同，每個地方也不同。今次最開心是能夠認識世界各地不同的電影人，《超級特攻隊》的導演，跟他成為了好友並一起聊天，認識了南韓那邊《與神同行》的監製，還有馬來西亞的朋友，也認識了芝加哥的朋友。世界各地的朋友也聚集在一起，在這個Party內認識了很多朋友，令我的朋友圈增大了。」

他今次隻身赴意參加電影節，「家人未有一起過來，也很遺憾另一位導演Candy因為工作在身，以致未能出席今次的電影節，希望之後的電影節我們也可以一起出席。」

記者：梁樂欣