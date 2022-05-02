【離開大台？】單文柔疑完約離開TVB　Phoebe透露：有新計劃安排中

▲ 單文柔有何新計劃？

一直甚受TVB力捧的余德丞（Dickson）和「御用醫生」之稱的郭田葰日前先後在社交網宣布自己離巢的消息，由於事出突然，令不少網民非常驚訝！及後又有消息指陳展鵬的太太單文柔（Phoebe）亦將完約，結束與TVB的合作。加上由於Phoebe在社交網出帖文標記了「新開始」三個字，令傳聞疑幻似真。

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透露有新計劃 正在安排中

而Phoebe接受媒體訪問時未有承認傳聞，不過她指收到不少人的關心查問，亦透露自己有新計劃：「我差唔多呢3年生咗Quinta之後，自己都比較少做幕前嘅嘢，我都有返公司，有時幫手做嘉賓嘅形式或者有啲節目都會去客串吓，的確嚟緊我自己都會有啲新嘅安排，同埋有啲planning。」

Phoebe又指早前一直專心照顧家庭為重，但在這兩三年，小朋友開始長大，所以事情漸上軌道，自己都有想做的事和想法，故她指有些計劃正在安排中，並會在適當的時候再與大家公布。

談到與TVB的合約安排時，Phoebe未有明確回答，強調一切仍在安排中，又指其實自己的帖文只想講關於product的內容有新開始，加上可能有其他藝人離開TVB的新聞，故令大家聯想到此事。

▲ 有傳單文柔離巢發展？

望作多方面嘗試

至於她會否在TVB工作，或者將來的路向，Phoebe強調因為小朋友開始長大，自己也要重新計劃，更指自己想作多方面的發展，嘗試不同的東西︰「因為始終呢幾年我自己又冇拍劇，或者冇其他好多嘅幕前工作，都係一啲online嘅工作比較多，所以我覺得係咪有啲嘢適合自己呢！」

她又指這年代幕前與網上工作很多時也分不開，透露可能會嘗試「by project做」，不過一切還是安排中。

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升呢當靚媽

單文柔於2016參選港姐入行，最初擔任節目主持為主，隨後她與陳展鵬拍拖，二人拍拖兩年後，並於2018年拉埋天窗。

翌年，她更為老公誕下一女「小豬比」，一家三口幸福美滿。

自榮升人妻兼人母後，Phoebe一切以家庭為重，減少在幕前演出，只是間中擔任節目嘉賓為主，不過現時小朋友慢慢長大，Phoebe可重拾自己的興趣，而老公陳展鵬早前受訪時都表明支持太太回歸幕前工作。