【生命鬥士】5歲癌童Sheldon拍攝家庭照兼露營　爸媽趁兒子行動正常能走跳珍惜相處時光

▲ 今個月是Sheldon5歲生日，日前一家拍攝家庭照兼露營體驗。

本港男童Sheldon患罕見癌症，小小人兒抗癌之路波折重重，曾赴西班牙治療，今年在港接受化療及免疫治療，可惜中段評估結果顯示有惡化趨勢。Sheldon的爸媽會努力伴兒治療，而媽媽相信治療與玩樂是可以同時進行，一家人珍惜跟Sheldon相處時光，日前拍攝了一輯靚相，儲起快樂的回憶！

▲ Sheldon參與了兒童癌病基金的「心願圓滿資助計劃」。（圖片來源：fb「神母小戰士Sheldon」）

儲起更多快樂回憶

確診罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期的Sheldon，去年11月遠赴西班牙接受新免疫治療無效，自今年2月起，Sheldon於本港進行化療及免疫治療，之前出了中段評估結果，可惜治療無效，Sheldon的病況更有惡化趨勢。即使Sheldon的治療效果未如理想，但父母仍積極面對，指出一方面忙著尋找和嘗試其他治療方法，另一方面亦盡量抽時間遊玩，儲起更多快樂的回憶。

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5月是Sheldon的生日月，快到5歲的Sheldon，上月已提早收到不少生日禮物與祝福，而早前更一家人拍攝家庭照和體驗露營，媽媽今日（2日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發帖，分享了多張靚相，她指出有位病童戰友的媽媽，提醒應趁着Sheldon現在行動正常、能走走跳跳的時候，好好帶他出外遊玩，珍惜相處的時光。媽媽之前一直希望留待Sheldon完成所有治療後，才與兒子痛痛快快地玩樂，而此想法有變︰

自從經歷一次又一次看似沒完沒了的治療後，令我不得不認同她那個「治療與玩樂是可以同時進行」的想法。

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兒童癌病基金助實現願望

家人感激兒童癌病基金的「心願圓滿資助計劃」，竟能在短短一星期內為他們一家安排了露營體驗，以及家庭戶外攝影這個二合一的節目，達成了一家人的願望。媽媽回想從Sheldon患病後，沒有拍攝過家庭照，甚至連用手機拍攝的合照也極少。

帖文分享了數張靚相，Sheldon穿上一身大地色系衣服，戴上有小植物的黃色漁夫帽，型格又可愛，他開心在草地玩，推著小車走，又與妹妹在一起，相片很溫馨、很美！媽媽大讚是次拍攝團隊WOW kids很有愛心，負責人是位遊戲治療師，團隊每位成員像擁有魔法逗得小朋友很開心，讓Sheldon跟妹妹暢快地玩了一個下午。

尤其對Sheldon而言，這並不只是一個愉快的下午，更可能是他永遠的快樂回憶！

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珍惜每一個時刻

一直關心Sheldon的網民紛紛留言大讚相片靚，尤其見到Sheldon從心發出笑容，充滿光芒，感受到他的正能量，鼓勵Sheldon一家「珍惜每一個時刻，活得快樂是最重要」、「不要太在意Sheldon的病情，可能情況下，多去參加不太多人嘅活動 令他享受小朋友的歡樂， 留下精彩美好的回憶，其實愉快心情係最好的良藥，抵抗病魔」，大家送上大量祝福。

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責任編輯︰王明芳