【第五波疫情】陳肇始指本港疫情受控　強調放寬措施是逐步有序

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

本港昨日新增300宗確診個案，包括22宗輸入個案。食物及衞生局局長陳肇始今早（2日）接受電台訪問時指，本港 疫情受控，數字大致是向下，但重申目前的放寬社交距離措施有序及安全， 當局有監察，而外防輸入亦是十分重要，當局一直有了解輸入個案的基因排序，如果病毒變種，可在科學上更加了解。

被問到第二階段的放寬社交距離措施是否可預期在本月下旬推行，她說當局監察著疫情數字、污水監測及港大的一些指標，亦有衞生防護中心個案追蹤，以及醫管局的部分數字，而現時在深切治療部的病人數目及死亡個案減少，強調放寬措施是逐步、有序及安全。

一方面要穩控疫情，另一方面在放寬時也要逐步放寬及安全。

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責任編輯：郭詩詩