【惡霸司機】小巴司機不按路線駛到總站喝令乘客下車 港媽：態度好惡劣

▲ 港媽帶女兒坐小巴遇上惡司機。

巴士或小巴「飛站」令乘客無法上車的情況時有所聞。不過，大埔近日竟出現惡司機，不按路線駛到總站，就喝令乘客全部下車，令一眾乘客既無奈又憤怒，其中更包括一名帶著腳傷行動不便女兒的港媽。該港媽在社交平台發文揭發事件，又指當時一眾乘客曾據理力爭，要求司機駛到總站，惟對方態度極其惡劣，呼喝乘客「「我要你哋喺到落就落！」

有港媽在Facebook群組「大埔TAI PO」發文，指日前帶同女兒乘坐某由大埔白石角前往沙田石門的綠色專線小巴，而小巴在總站碩門邨前一個站落客後，司機竟大聲喝令仍未下車的乘客「你哋全部要喺呢到落車！」

乘客則要求抵達總站後才下車，惟該名司機繼續高聲呼喝，「我要你哋喺到落就落！」各乘客則據理力爭，要求司機依照路線行駛。司機則向俗稱「站頭」的總站負責人報告，指乘客不願未到總站就下車，詎料站頭負責人竟然回覆「唔駛就佢哋，唔落車就叫佢哋再俾錢。」

該名港媽形容，「整個過程，司機及站頭的態度都非常惡劣，好似黑社會威嚇一樣，而乘客亦十分鼓噪，與司機對罵，但最終都冇辦法要落車」。她又補充，女兒當日有腳傷，「咁啱隻腳拗柴整親」，又要趕時間上學，無奈只能下車，步履蹣跚「趷下趷下」步行一個街口到校上課，頗為狼狽。

最新影片推介：

然而該事件並非個別事件，港媽續指出，之前曾遇過同一條路線的小巴司機有相同舉動，「不肯駛到總站，指令乘客提早落車的問題，而這條路線很多小朋友同老人家乘搭」，她雖曾向總站負責人，甚至運輸署投訴，但卻無功而還。而她更早之前曾向附近選區的區議員求助，惟對方同稱愛莫能助。而現時，涉事地點附近多個區議會選區都懸空，並無區議員在任。

該港媽慨嘆，「有些人會覺得行過去也不遠，不用小題大做，你就當我是倔強吧，我只是不想應有的權利被剝削，不想就此接受，希望大家理解。」

翻查運輸署網站資料，涉事專線小巴路線，確實為碩門邨對開小巴站。而根據運輸署制訂的《經營公共小巴 (專綫)服務的條件》，獲發牌的綠色專線小巴經，須按照「服務詳情表」所規定的路綫經營；只有在「非持營業證人人所能控制的情況」下，綠色小巴才可脫離指定的路綫行駛，而運輸署長也有權勒令持牌人解釋「人使公共小巴脫離指定的路綫行駛的情況」。運輸署回覆傳媒時就表示，收到該小巴路線的投訴，並會與有關營辦商跟進。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳