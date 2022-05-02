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【靚太廚房】只需一茶匙油煎出脆卜卜口感 營養師教整香脆低脂潮式煎蠔餅

休閒消費 15:49 2022/05/02

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

營養師教整低脂版「蠔仔餅」。

「蠔仔餅」相信是大家到「打冷」必食的菜式之一，不過外面的「蠔仔餅」都用上大量油製成，十分邪惡！近日，有營養師「Eacy Nutrition」於Instagram分享低脂潮式煎蠔餅，比外面的「蠔仔餅」少大約200卡路里！減肥人士都可以一試！

Eacy Nutrition分享低脂版「蠔仔餅」食譜。（圖片獲Eacy Nutrition授權轉發。）

「Eacy Nutrition」指蠔含有豐富維他命B12、鋅及鐵質，製造血紅素及增強免疫力的優質蛋白質之一，低脂版潮式煎蠔餅只需一茶匙油，就可以煎到有「脆卜卜」的口感。

材料：

蠔仔 14隻
芫茜（切碎） 2棵 
蔥（切碎） 1棵
2隻
木薯粉 2湯匙
1/2茶匙
胡椒粉 1/2茶匙
4湯匙
1茶匙

做法：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

1.蠔仔用清水沖淨，瀝乾。

2.水滾後，將蠔仔汆水，灼數十秒至半生熟，瀝乾備。

3.木薯粉用4湯匙水開勻。

4.雞蛋拌勻成蛋漿，加入蠔仔、芫荽碎、蔥粒、鹽、胡椒粉及木薯粉拌勻。

5.燒熱易潔鑊，落一茶匙油，倒入粉漿，小火煎至一面金黃色，再反轉煎至兩面金黃，即成。

6.上碟時，可沾魚露進食。

煮食貼士：

1.蠔仔皮薄容易破爛，可先加少量生粉及鹽，用水浸蠔仔，用手輕力搓走碎殼後再用水沖洗。

2.加入紹興酒有癖腥效果。

3.可用木薯粉代替蕃薯粉，蠔餅會較煙韌。

以上內容及圖片獲Eacy Nutrition授權轉發。

資料提供：Eacy Nutrition Instagram

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責任編緝：蕭雅文

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