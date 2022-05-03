【舒緩痔瘡】痔瘡發作瘙癢疼痛難忍　中醫建議推介簡單食療助排便

▲ 痔瘡發作瘙癢疼痛難忍，中醫建議推介簡單食療助排便。

香港人工作繁忙，常久坐或沒時間去廁所而強忍便意，長期下去容易於肛門口形成「痔瘡」。此小肉球會令人瘙癢，發作嚴重時更會痛不欲生；但尷尬部位使不少人忌諱求醫，令病情惡化。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」Instagram專頁表示，痔瘡根據症狀的輕重程度，有不同的治療方法；若早期發現，加強自我護理及飲食調理，有可能不藥而癒。

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1. 食療

暢便水果

梁醫師建議可按體質進食有潤腸通便功效的水果，例如：

麒麟果、火龍果（清熱生津）

無花果（滋陰潤燥）

熟香蕉（清熱通便、解酒）

木瓜（健脾胃、助消化）

水蜜桃（補益氣血）

另外，醫師推介益氣暢便湯水及止痛茶療，可舒緩排便不適感：

薯仔椰菜蓮子百合湯

功效：健脾益氣養胃，可舒緩排便不暢。

材料：薯仔2個、椰菜半個、蓮子80克、百合15克、眉豆20克、無花果3-4枚

步驟：材料洗淨後，將薯仔去皮切塊、椰菜切絲；鍋内加2000毫升水及全部材料，武火煮至水滾後，調文火煮約1小時，最後加鹽調味即可。

梨乾茅根槐花茶

功效：清熱涼血，舒緩因虛火引起的大便出血、口乾、咽喉痛及大便乾結等。

材料：梨乾4片、茅根12克、槐花6克、蜂蜜適量

步驟：材料剪小後放入保溫瓶以熱水沖洗一次，再注入熱水焗10分鐘，放涼後加入蜂蜜調味即可。可反復沖泡至味淡；一星期飲2-3天，連續2星期為1個療程。

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2. 舒緩疼痛法

溫水坐浴

做法：浴缸或坐浴盆中加入攝氏40度暖水，坐入浸10分鐘，每日2-4次。

功效：促進肛門血液循環，舒緩痛楚，有助脫出的内痔回縮。

3. 調整生活習慣

梁醫師亦整理一些可從平日注意微調的生活習慣，養成良好習慣可有助暢便，改善及預防痔瘡。但注意，若痔瘡問題已十分嚴重，經多種非手術手段均無法改善時，還是必須就醫；術後亦須注意維持正確習慣，否則痔瘡問題可能復發。

有便意應立即去廁所

馬桶前放腳踏凳，排便時踩上有助拉直直腸順暢排便。

睡前順時針按摩肚子2-3分鐘；早上醒後喝暖水，助大腸經運行排便。

避免久坐，每小時起身活動5-10分鐘。

做提肛運動

遠離酒及刺激性食物

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：張沛