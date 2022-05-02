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【星級夫婦】慶祝結婚13周年家英哥送花放閃　汪明荃經歷生死當年主動求婚

娛樂 12:12 2022/05/02

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汪明荃跟羅家英結婚13年來恩愛如昔。

汪明荃跟羅家英於2009年結婚，結束21年愛情長跑步入教堂，這對老夫老妻至今依然恩愛，家英哥更不時於社交平台甜蜜放閃。

昨日為汪阿姐和家英哥結婚13周年，二人相約三五知己一起慶祝，家英哥送上鮮花和蛋糕氹老婆，溫馨非常。汪阿姐跟家英哥可說是圈中模範夫婦，有指於2004家英哥患上第三期肝癌，令汪阿姐改變了對婚姻的看法，倒過來主動向家英哥求婚，而這13年來，兩人互相扶持和鼓勵，一起走過抗癌之路。

昨日（5月1日）為汪阿姐跟家英哥結婚13周年紀念日，汪阿姐於IG上載數張相片，當中寫道：

慶祝「喱士婚」，不經不覺結婚13年了，難得可以同好朋友食飯，大家聚一聚。

【阿姐生日】契女為汪明荃安排慶生活動　汪阿姐家英哥迪士尼Staycation賀74歲生日

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多次求婚打動阿姐

相中所見，二人均悉心打扮，阿姐穿上黑金搭配的裙子，家英哥即穿上筆挺西裝，不少圈中人也留言為他們送上祝福，包括吳若希、陳自瑤和林子善等。

汪阿姐跟羅家英攜手走過35年，二人恩愛如昔，不時於社交平台分享夫妻日常，去年8月28日，汪阿姐74歲生日，二人選擇於迪士尼度過，從照片上所見，兩人頭戴迪士尼可愛髮箍，可說童心未泯，家英哥更於社交平台留言：「祝太后青春永繼，福至心靈。」

據悉，兩人於1988年因為合演粵劇《穆桂英大戰洪州》而認識，歷經22年的愛情長跑，家英哥曾經求婚19次，均遭汪阿姐拒絕，只因阿姐有過一段失敗的婚姻，故對婚姻有著恐懼。

直至2009年，兩人60多歲之時，決定結束21年愛情長跑，於美國拉斯維加斯註冊結婚。

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互相扶持過逆境

2002年汪明荃患上乳腺癌和甲狀腺癌，家英哥從旁照顧，形影不離，當汪阿姐最終成功戰勝癌魔後，2004年底，家英哥卻患上肝癌第3期，汪阿姐細心照料，在抗癌路大家相互夫持，經歷生死令二人有很大改變。

而汪阿姐在家英哥患病時，更承諾於待他病愈後就結婚，她曾在訪談中說：「當時大家是有意思在一起，但他獨身了那麼久，我又離婚了很久，彼此都習慣了一個人生活，可以說大家都有婚前恐懼，害怕相處不來，後來他媽媽患病，他又有病，變了感到需要人照顧。」

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執子之手

2019年他們結婚十周年，家英哥曾於社交平台深情示愛表示：「當經歷過生和死，更加知道甚麼叫摯愛，就是這樣，你剩半條命，我剩半條命，我們終於合成一條命，想不到，就成了我們的愛情金句，我知道，你明白，我認定的那個人，我就會一生一世愛這個人。所以，我這輩子最大的成就，就是與妳是執子之手，與子終老。我這輩子沒做過甚麼轟轟烈烈的大事，最大的成就就是愛了妳一生！這句老話：真愛用遠不嫌晚，真是一點也沒錯。」

汪阿姐跟家英哥相愛35年。（取自instagram）

在外界眼中，汪阿姐的性格強勢，兩人的相處中，家英哥應該是示弱的一方。

不過汪阿姐曾坦言經常為會館公事操心，容易精神繃緊，家英哥可說是其開心果，助她放鬆心情：汪阿姐曾說：「面對政治角力、會館的事務，都令我精神好緊張，但看到他，我就會笑，總之他帶給我很多輕鬆感覺。」她更說：「無得再挑剔啦，大家一把年紀。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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