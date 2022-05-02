【周末好去處】荃新天地開水耕種植溫室　可品嘗農作物及參與環保工作坊

▲ 荃新天地夥拍香港青年協會招募青年「種植大使」團隊 ，定期舉辦綠色工作坊及導賞參觀GREENHOUSE@Citywalk智能室內種植園。（相片來源：荃新天地）

綠色生活為大勢所趨，不妨多在日常生活中實踐環保理念。荃新天地開放區內首個「智能室內種植園GREENHOUSE@Citywalk」，與本地創科團隊「水耕細作」合作，糅合水耕栽培及科技，在商場內種植新鮮香草及蔬菜，市民更可親自嚐鮮，參與導賞及可持續發展生活工作坊。

「智能室內種植園GREENHOUSE@Citywalk」位於荃新天地1樓，設計走簡約日式木系風格，以直立式有機水耕方法種植的香草及農作物，包括羽衣甘藍、火箭菜、羅勒、番茜、百里香等，農作物由培苗、發芽、生長全程於商場室內進行。歡迎市民免費參觀，並於每月首個週日提供導賞團服務，了解智能水耕種植方法。

▲ 荃新天地已正式開放全港第二個於商場內的智能室內種植園GREENHOUSE@Citywalk，市民可免費參觀。（相片來源：荃新天地）

GREENHOUSE將定期舉辦可持續發展生活工作坊，以香氣、花藝、綠色生活為主題，如香包或香薰用品製作、花束系列、盆栽掛飾、DIY 押花裝飾及廢物利用等。可透過商場的S+ REWARDS應用程式報名參加，參加者更可獲贈GREENHOUSE@Citywalk所種植的水耕香草。

▲ 荃新天地亦定期於GREENHOUSE舉辦可持續發展生活工作坊，以香氣、花藝、綠色生活為主題。（相片來源：荃新天地）

商場更與餐廳合作，將在水耕種植機新鮮摘下的香草及蔬菜即時送到餐廳廚房，製作成「即摘即食」的菜式，如素食餐廳「天．悠蔬食」將提供果仁鮮果有機鮮蔬沙律配羅勒醬，體現農場到餐桌Farm to Table概念。在減低碳足跡同時，食客可品嚐即摘即食無添加農藥的新鮮香草及蔬菜。S+ REWARDS 會員更可憑點數換領菜式，或換領已包裝好的香草自行烹調。

▲ 與餐飲商戶合作提供可持續的「農場到餐桌」菜式，可親嚐即摘即食的鮮味。（相片來源：荃新天地）

GREENHOUSE@Citywalk

地點：荃灣楊屋道1號荃新天地1期1樓

開放時間：10am至10pm

導賞團日期及時段：每月首個星期日 3pm至4pm，可即場報名參加，費用全免

記者：張頌婷