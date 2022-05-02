【雙生陌生人】馬德鐘新劇一人演兩角　馬神替身感興奮：人生最有挑戰性演出

▲ 馬德鐘新劇演兩角有難度！

TVB劇集《雙生陌生人》將於今晚（5月2日）播出，劇中男主角馬德鐘更要一人飾演兩個身份，分別演「高收成」一個效率高、腦筋好的律師，以及演「巫祺男」。

最新影片推介：陳山聰專訪

【雙生陌生人】馬德鐘一分演兩角 徘徊兩大女神湯洛雯陳煒之間

一人演兩角不容易 演到精神分裂



當中兩個更不時交換身份，周不時要你扮我扮你、再我扮你扮我，弄致笑話連連，難怪演出經驗豐富的馬德鐘都坦言演到很混亂，更笑言拍到精神分裂：「對調咗身份仲要扮番自己，所以拍嗰陣成日要搞清楚自己有冇錯、有冇漏嘢，做出嚟觀眾接收係咪會清晰等，個思緒真係會亂，所以係有影響到啲腦神經嘅，我唔單止精神分裂咁簡單，直頭係失咗憶，完全唔記得呢套劇拍咗啲咩。」

談到經常要自己與自己演對手戲，馬神坦言對台前幕後均是挑戰：「我兩個角色好多同場，同埋好多身體接觸，所以要用比平時多三倍時間去拍一個場口，仲要牽涉拍攝同轉妝。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

感謝袁鎮業當替身



他又坦言十分感激替身袁鎮業的付出：「佢係無臉英雄，佢真係好好，份人好冇所謂，照樣好投入去演角色。同埋我設計角色時係想巫祺男瘦啲嘅，咁啱袁鎮業又比我瘦，咁我瘦番啲大家會似啲。」



其實馬德鐘身高185cm，袁鎮業身高則是184cm，二人身高接近，加上外型又相似，故袁鎮業作馬神的替身是不二之選。袁鎮業能夠成為馬神的替身亦十分興奮，並在社交網發文表示：「人生最有挑戰性最有戲份嘅一次演出，劇集男主角，仲要有兩個性格兩種形態，CG特技演出，海量對白，美女如雲相伴，隱藏人物。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾對做替身反感 努力裝備自己



袁鎮業於2008年修讀舞蹈專業課程而成為職業舞蹈員，並曾為不少歌手演唱會擔任舞蹈員，包括鄭伊健、葉蒨文和林峯等。及後他參加第26期無綫電視藝員訓練班而入TVB，一直飾演閒角為主。



早前他參加節目《盛‧舞者》時，坦言九年的演藝路雖然比別人行得慢，也曾錯失一些機會，但他依然沒有失望，因為覺得讓自己多了時間去修練演技、累積經驗、汲取知識去裝備自己，以最佳狀態抓緊機會。



他又指入行初期曾對擔任替身反感：「我轉幕前就是想企前些，想多些人望到自己。當我做替身，不需要講對白，只影我膊頭、背影，會不開心，因為不是我鍾意做的事。」