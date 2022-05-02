【打擊罪行】海關破內河船走私案拘一人　檢市值1.6億元電子產品音響器材等

▲ (海關fb截圖)

海關今日（2日）表示，偵破一宗涉嫌利用內河船走私的案件，拘捕一名69歲懷疑涉案女子，扣查3個涉案的貨櫃。檢獲大批懷疑走私貨物，包括多種電子產品、樂器配件和音響器材，估計市值共約1.6億元。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，在4月21日在香港西面水域偵破一宗涉嫌利用內河船走私的案件，在船上3個貨櫃檢獲大批懷疑走私貨物，發現有不法分子以運載便宜液晶玻璃板為名，實際上掩飾高價貨物，包括電子零件、名貴音響器材及高級樂器配件，檢獲物品總值達約1億6千萬元，以檢獲物品貨值計算，為今年破獲最大海上走私案件。行動中拘捕一名涉案人士。

海關港口及海域科海域行動組指揮官黃智輝指，經過資料分析，派出區域巡邏船，在今年4月21日晚上約10時在香港西北水域截停一艘正往內地方向內河船，當時船上有6男1女內地船員，船上報稱有55隻貨櫃，正準備運到內地。這艘內河船經常在清晨時分，由內地進入香港水域，且停留短時間，期間裝卸貨櫃後離開香港水域。從申報貨艙單名上，其中有3俊貨櫃報稱載有40噸液晶玻璃板及液晶顯示屏，由於這艘內河船運作模式和寄貨人公司背景有懷疑，隨即派出送內河船到屯門內河碼頭作一步檢察，相信有走私分子利用內河船經常往返港內水域，用短暫停留模式，目的減少海關人員截查機會。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富稱，海關經X光分析該3個貨櫃，發現影像密度不一，打開檢查後相信走私份子將液晶玻璃板放滿近門位置，以及後方貨物的頂部，令人誤會全數貨物均為報稱貨物，屬精心安排。貨櫃內放有未申報走私貨物，當中包括有伺服器級別的中央處理器等電腦部件、約值30萬元的鍍金唱臂黑膠碟機等名貴音響，以及約4,000元一條的大提琴弦線等高級樂器配件。

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記者：余思嵐