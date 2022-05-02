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【暮年歌后】麥當娜為拉丁歌手演唱會做嘉賓　忠粉不忍見臉腫娜姐籲停止整容

休閒消費 13:55 2022/05/02

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Madonna出席Maluma的演唱會當上嘉賓，據稱表演和服裝失準。（圖片Madonna facebook）

有Queen of Pop美譽的麥當娜，不經不覺已經到了64歲，日前飛去哥倫比亞當上歌手Maluma演唱會的嘉賓，現場觀眾當然開心因為有娜姐出席，但看過的觀眾、fans和網民無不感到痛心，因為看到麥當娜由樣貌、服裝、到演出都不復當年勇，更在她個人facebbok和instagram上紛紛留言呼籲她停止整容。

是次舞蹈方面失準，看來娜姐的腳患還未好轉。（圖片Madonna facebook

麥當娜和Maluma早已結緣，於2019年她與拉丁歌手Maluma合唱《Medellin》，成績不俗。而今年來到Maluma於哥倫比亞舉行演唱會，娜姐自然「還人情債」，乘坐私人飛機飛到當地為他的個唱作嘉賓。在演唱會上娜姐唱出《Medellin》和《Music》兩首作品，亦令fans為之瘋狂。

不過，是次表演過後，叫很多人感嘆麥當娜真的不復當年勇，台上的她舞姿生硬，不多不少是因為《Madame X》巴黎演唱會途中摔倒而作了一次手術所致。但最叫fans慘不忍睹的還是她的樣子經注射botox後而變得異常腫脹。

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最要命的是她穿上Philipp Plein的真皮夾棉皮褸和粉紅色裙子，其惡劣的品味更與年青時代的她穿上Jean Paul Gaultier形成強烈反差，難怪叫一班死硬派的支持者在娜姐的facebook和instagram裏感嘆此情不再。以下是部分網民留言，可見不少fans抱著愛之深責之切來叫娜姐將停止整容，好好地做回64歲的自己：

Tanya Vasquez：我是娜姐的fans，這一次她的表演看得令人非常尷尬，我不忍再看下去。

Gert Harlacher：你們真的認為這是一場好的表演？唱歌時對不上音樂，穿上了布公仔豬小姐的服裝跳舞、看似是喝醉了的表演，我作為一位35年來一直支持她的人，這一次可以用恐怖來形容，舞台上不是我所認識的一個麥當娜。

gq54：disgusting時刻、disgusting表演、你是Queen of Pop，但這一次你非常令人失望。

lbartelli：她的一身造型很恐怖，麥當娜曾經是前衞的代表，現在她身體、面貌都有改變，其實她應該可以優雅地老去，現在太多整容，我已經不認識她了。

記者：何偉雄

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