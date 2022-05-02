【食用安全】將軍澳外賣飲品驚見藍色墨水　店員發晦氣顧客表明不再光顧

▲ 一名女子在將軍澳某食肆買外賣，驚見飲品混有藍色墨水。

近日一名女子在將軍澳某餐廳買外賣後，發現飲品內有藍色墨水。向餐廳反映，對方態度惡劣，且沒歉意，令她難受，表明不會再光顧。有網民認為，遇到此類事件，可向食物環境衞生署投訴。另有人指出，若繼續飲用有問題的飲品，恐致食物中毒。

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該名女子在facebook群組「將軍澳主場」發文指，昨晚（1日）光顧將軍澳坑口村一間泰式餐廳，回家打開外賣，卻發現兩杯飲品內均有藍色墨水。從相片可見，杯蓋上用藍色筆寫了字，惟墨水化開，經飲管插口流入杯內，令飲品與墨水混在一起。

事主稱，昨晚致電餐廳反映事件，並稱：「水溶性marker唔掂喎，仲要寫喺個十字位到。」接電話的是一位女店員，事主形容對方「態度惡劣，好晦氣」。對方回覆指：

咁點呀？你想點？咁使唔使退錢呀？定你想落嚟換呀？咁我地今日好多外賣呀嘛！

事主對此感到難受，她表示不用換，只想反映問題，希望餐廳致歉。惟對方態度如此，反令她憤怒，並揚言會在網上講述是次經歷，提醒街坊。她對店員說：

唔使啦！其實我想要句唔好意思啫！你而家仲係咁態度！我實擺上網畀負評！

對方隨即表示：「你咪擺囉！」

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事主表示，自己經常買外賣，但飲品內有藍色墨水這種低級錯誤，她從未遇過。致電反映事件，卻換來這樣的回覆，且沒有歉意，事主表明再也不會光顧。

一句唔好意思都唔講。覺得我想攞著數，感覺好差。雖然無咗兩杯飲品好小事，但我以後都唔會幫襯。

事件引起網民關注，不少人認為指該餐廳出錯，卻如此處理，手法實在有問題。前車可鑑，有街坊亦言不會光顧。有不少網民留言指，該餐廳一向食物質素差，甚至是難吃。

另有人指餐廳處理問題的手法也不妥當，並分享光顧該店的不愉快經歷，指雙方因一問題出錯，協議好由店方付運費，惟最終對方沒履行承諾。至於事主買外賣經歷，不少人也認為應該向食物環境衞生署反映、投訴。

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責任編輯：羅嘉欣