【靚太廚房】母親節去自助式烘焙店整蛋糕獻心意　 焦糖海鹽咖啡慕斯蛋糕配香氛禮盒

▲ 自助烘焙店有母親節蛋糕製作。

母親節就到了！除了買禮物，大家還可以親手整作蛋糕給母親，今集靚太廚房會帶大家一起到自助式烘焙店整母親節蛋糕——花漾漫步，這裡有齊食譜食材、用具，家長們帶小朋友一起製作母親節蛋糕，充滿心意之餘，還可以與家人一起吃，慶祝母親節！

▲ 母親節蛋糕—— 花樣漫步。（湛斯雅攝）

蛋黃糊材料：

▲ 蛋黃糊材料。（湛斯雅攝）

植物油 33g 低筋麵粉 40g 蛋黃液 35g 牛奶 40g 咖啡粉 8g

請先烤箱預爐：上火170度／下火160度

蛋黃糊做法：

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1.將咖啡粉倒入牛奶，用湯匙攪拌

2.將混和的咖啡牛奶、蛋黃液、植物油倒入攪拌盆中，用打蛋器攪拌均勻。

3.加入低筋麵粉，打蛋器輕輕地攪拌均勻。

蛋白糊材料：

▲ 蛋白糊材料。（湛斯雅攝）

細砂糖 40g 蛋白液+塔塔粉(放在同一碗) 蛋白液：60g，塔塔粉：一平匙

蛋白糊做法：

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1.將蛋白液+塔塔粉放入攪拌鋼盆中，用攪拌機球狀頭以高速打30秒。

2.加入一半細砂糖，再以高速打30秒。

3.加入剩下的細砂糖，以高速打1分30秒。最後再以低速打30秒

麵糊做法：

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1.取約一半的打發蛋白加入蛋黃糊中，用打蛋器輕輕拌勻。

2.將剩下的打發蛋白全加入蛋黃糊中，用橡皮刮刀由下往上輕輕且快速拌勻。

(注意:拌到顏色一致即可，攪拌時動作需輕且快速，避免蛋白消泡。)

3.將圓型烤模放上烤盤，將麵糊倒入圓型烤模中，用手輕輕搖晃烤模讓麵糊稍微平整。

然後把麵糊放入焗爐下層，確認上火170度、下火160度，烤20分鐘。20分鐘後出爐，請戴上手套，將烤模在桌面輕敲一次，消除水氣。放涼備用。

淋面甘納許材料：

▲ 淋面甘納許材料。（湛斯雅攝）

巧克力鈕扣 15g 白巧克力 20g 動物鮮奶油 25g 裝飾甘納許：巧克力鈕扣 20g 可可粉 8g 動物鮮奶油 25g 打發鮮奶油 40g

淋面甘納許做法：

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1.先將巧克力鈕扣15g、白巧克力20g、動物鮮奶油25g用微波爐加熱，再輕輕攪拌至融化，覆蓋保鮮膜放旁邊備用。

2.把裝飾甘納許的巧克力鈕扣20g及動物鮮奶油25g微波爐加熱拌勻。

3.加入可可粉8g及打發鮮奶40g油拌勻。

焦糖海鹽咖啡核桃慕斯和裝飾材料：

▲ 焦糖海鹽咖啡核桃慕斯和裝飾材料。（湛斯雅攝）

鹽 1/2t 咖啡粉 1g 核桃 15g 吉利丁凍 10g 焦糖醬 30g 核桃 10g 南瓜子 2g 杏仁粒 7g 打發動物鮮奶油 50g

焦糖海鹽咖啡核桃慕斯做法：

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1.用量杯取2c.c.飲水機熱水倒入即溶咖啡粉中，用湯匙攪拌溶解後，再加入焦糖醬、鹽拌勻， 備用。

2.將核桃覆蓋上保鮮膜、用微波爐微波加熱後用擀麵棍其中一端壓碎核桃，至黃豆大小，備用

3.吉利丁凍覆蓋上保鮮膜，用微波爐微波加熱

4.將打發的動物鮮奶油包，擠入咖啡液中， 拌勻

5.再加入融化的吉利丁液、核桃碎，拌至均勻，成焦糖海鹽咖啡核桃慕斯，備用

組裝蛋糕：

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1.將第一片蛋糕放到6寸金盤上，外圈圍上慕斯圍邊。

2.取焦糖海鹽咖啡核桃慕斯填入，蓋上最後一片蛋糕，冷凍備用（蛋糕片盡量不要超出圍邊上圍）。

3.取磅秤，將花嘴放入擠花袋並套入玻璃杯中，填入50g巧克力甘納許夾封口夾，冷凍15分鐘（擠花袋盡量壓平一點，比較快冰硬），剩餘的甘納許，備用

4.取白色瓷碗倒入核桃(B)10g、南瓜子2g、杏仁粒7g，覆蓋保鮮膜，用微波爐微波加熱後備用

5.取出冷凍的蛋糕，將剩餘的甘納許全部倒到蛋糕表面，抹至均勻（抹面的速度要快，巧克力甘納許很快會變硬）。

6.將母親節金色插牌，把前後的保護膜撕除，選擇想要的平面地方擺放

7.取出冷凍擠花袋甘納許，在蛋糕邊緣擠上大小不拘的水滴狀

8.將一整株的玫瑰花，撥開成玫瑰花瓣，撒上堅果、樹莓粒、玫瑰花瓣裝飾，完成！

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責任編緝：蕭雅文