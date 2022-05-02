【時尚拍賣】蘇富比拍賣老佛爺遺物　CHANEL汽球狗炒至5.8萬全球僅10隻【內附連結】

▲ Karl Lagerfeld遺產拍賣，升值潛力大。

由蘇富比 Sotheby’s 拍賣行舉辦的Karl Lagerfeld遺產拍賣，去年第一、二部分（11月28日至12月16日）已順利舉行，其中一個CHANEL袋和珍藏的Martin Szekely 作品以破拍賣紀錄成交。

是次所呈獻的過千件拍品，分別來自拉格斐在法國和摩納哥的宅邸，不僅呈現其個人品味，亦展示其生活和事業足跡，藉此向這位時尚界天才致敬。原訂於３月舉行的遺產第三部分，因事故延至５月舉行，今次焦點落在他生命最後20年裡經常穿戴、甚具標誌性的露指皮手套外，還有Dior Homme（by Hedi Slimane時代）和CHANEL與Patryk Konrad合作推出的Balloon Dog，全球只限10隻。

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除了潮流物品，查實最值得入手的是其傢俱擺設和掛畫，而且價錢親民（幾百歐羅都有），有些已被炒高原價幾倍以上，值得一眾為斗室加添時尚靈氣的朋友們課金購入！其中相信連大會也睇漏眼的，是一幅由老佛爺親自畫的版畫《國王的新衣》，已被炒高15倍呢！

第三部分：科隆

展覽會：即日起至2022年5月4日

網上專場：即日起至2022年5月6日

記者：黃鑑江