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【靚太廚房】士多啤梨X北海道牛奶雙色布丁　港媽教你零失敗母親節DIY食譜

休閒消費 12:50 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

趁住母親節，大家一於為媽媽送上驚喜！

母親節快到，入廚新手的你不妨嘗試由簡易甜品著手向媽媽表達愛意！已為兩子之母的港媽小開在Facebook專頁SumSum's Baking分享煮食心得，每款食物賣相滿分之餘，亦相當簡單，大家不妨試試！

最新影片推介

打卡一流。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)

北海道牛奶布丁

材料

北海道3.6牛奶 350毫升
淡忌廉 150毫升
35克
魚膠粉 7克
21克

做法

1）水加入魚膠粉中拌匀備用。

2）在奶中加入糖攪匀，用小火煮至糖溶化。當奶處於微熱狀態時，加入魚膠粉水攪匀並離火。

3）將淡忌廉加入牛奶並攪匀，然後過篩，倒入器皿中雪至凝固即可。

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草莓布丁

材料

北海道3.6牛奶 350毫升
淡忌廉 150毫升
魚膠粉 7克
21克
35克
草莓粉（士多啤梨） 25克

做法

1）水加入魚膠粉中拌匀備用。

2）在奶中加入草莓粉攪匀，然後再加入糖攪匀，用小火煮至糖溶化。當奶處於微熱狀態時，加入魚膠粉水攪匀並離火。

3）將淡忌廉加入草莓奶並攪匀，然後過篩，倒入器皿中雪至凝固即可。（這個份量可做3杯）

下廚小貼士

做傾斜雙色布丁，需要有更多耐性。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)

  • 淡忌廉要回温，因為係當熱奶和凍淡忌廉混合時，就有機會出現油水分離，所以淡忌廉要提前在從雪櫃取出。
  • 如果做傾斜雙色，先把適量液體倒入杯中。放置架中並呈傾斜狀態，雪1.5小時至凝固，然後倒入另一份液體雪至凝固便完成。
  • 草莓粉可在烘焙店購買，或可以轉自己喜歡的味道。若非未能成用功購買草莓粉，轉做啫喱亦可。

以上內容及圖片獲SumSum's Baking授權轉發。

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責任編緝：張懿慧

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