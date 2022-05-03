【靚太廚房】士多啤梨X北海道牛奶雙色布丁 港媽教你零失敗母親節DIY食譜
休閒消費 12:50 2022/05/03
母親節快到，入廚新手的你不妨嘗試由簡易甜品著手向媽媽表達愛意！已為兩子之母的港媽小開在Facebook專頁SumSum's Baking分享煮食心得，每款食物賣相滿分之餘，亦相當簡單，大家不妨試試！
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北海道牛奶布丁
材料
|北海道3.6牛奶
|350毫升
|淡忌廉
|150毫升
|糖
|35克
|魚膠粉
|7克
|水
|21克
做法
1）水加入魚膠粉中拌匀備用。
2）在奶中加入糖攪匀，用小火煮至糖溶化。當奶處於微熱狀態時，加入魚膠粉水攪匀並離火。
3）將淡忌廉加入牛奶並攪匀，然後過篩，倒入器皿中雪至凝固即可。
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草莓布丁
材料
|北海道3.6牛奶
|350毫升
|淡忌廉
|150毫升
|魚膠粉
|7克
|水
|21克
|糖
|35克
|草莓粉（士多啤梨）
|25克
做法
1）水加入魚膠粉中拌匀備用。
2）在奶中加入草莓粉攪匀，然後再加入糖攪匀，用小火煮至糖溶化。當奶處於微熱狀態時，加入魚膠粉水攪匀並離火。
3）將淡忌廉加入草莓奶並攪匀，然後過篩，倒入器皿中雪至凝固即可。（這個份量可做3杯）
下廚小貼士
- 淡忌廉要回温，因為係當熱奶和凍淡忌廉混合時，就有機會出現油水分離，所以淡忌廉要提前在從雪櫃取出。
- 如果做傾斜雙色，先把適量液體倒入杯中。放置架中並呈傾斜狀態，雪1.5小時至凝固，然後倒入另一份液體雪至凝固便完成。
- 草莓粉可在烘焙店購買，或可以轉自己喜歡的味道。若非未能成用功購買草莓粉，轉做啫喱亦可。
以上內容及圖片獲SumSum's Baking授權轉發。
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責任編緝：張懿慧