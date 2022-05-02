【謀殺提堂】25歲無業男涉謀殺女友　3男女涉阻止合法埋屍6月再訊

▲ 被告吳家聲今由警車押解到屯門裁判法院應訊。（陳靜儀攝）

元朗田廈路上周五（29日）發生謀殺案，25歲無業男涉於住所內殺害30歲女友後，於街頭運屍被捕，被控1項謀殺罪。同屋2男1女租客則被控非法處理屍體，隨後無業男再將女屍棄於街頭後被捕，3人各被控1項阻止合法埋葬屍體罪。案件今（2日）於屯門裁判法院提堂，各被告暫時毋需答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至6月27日再訊，等候警方進一步調查，各被告還押候訊。

被告吳家聲（25歲，無業），被控1項謀殺罪，控罪指，吳於2022年4月28日至4月29日之間，在元朗田廈路富安花苑某單位謀殺葉芷清。

另外3名被告為蔡志朗（31歲，倉務員）、鄭沛雯（28歲，家庭主婦）及陳穎康（27歲，倉務員），其中鄭及陳為夫婦關係。各被控1項阻止合法埋葬屍體罪。控罪指，3人於同日同地在上述單位中，阻止合法埋葬葉芷清的屍體。

各被告暫時毋需答辯，吳未有作保釋申請，另外3名被告則作保釋申請，遭控方反對。吳、蔡兩人低頭聽取法庭書記宣讀控罪，鄭則在聆訊期間不時低聲哭泣。裁判官應控方申請，將案件押後至6月27日再訊，以待警方作進一步調查，各被告還押候訊。除吳外，其餘3名被告保留8天保釋覆核權利，押後至5月10日再作保釋申請。

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記者：梁錦麟