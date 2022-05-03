【校長專訪】升名牌英中難適應流連機舖變壞　梅志業校長：過來人打機友導我回正軌

▲ 中華傳道會劉永生中學的梅志業校長，直言自己曾經學壞，因為遭遇挫折、欠缺目標，變得迷失，繼而逃避，幸而有過來人點醒，再憑著積極心態和毅力，改過向善。

常言道壞學生比好學生更需要老師，那麼若是一名曾經「壞過」的學生當上老師，是否更能勝任育人工作？中華傳道會劉永生中學的梅志業校長直言自己曾經學壞，因為遭遇挫折、欠缺目標，變得迷失，繼而逃避。他的故事和轉捩點勵志卻不矯情，憑的只是心態和毅力。在這疫情歲月，更值得借鏡學習。

成長於單親家庭的梅校長，家中排行最小。「我有3個姐姐，爸爸在我出生時已罹患癌症，在我讀書前便離逝，所以相處時間不多。」盡管如此，父親在梅校長心中的印象並不模糊。「看着他和癌症搏鬥，但嚴父的形象依然強烈，因為即使生病，他仍然很嚴格地督促3個姐姐們的學業。」

▲ 中華傳道會劉永生中學梅志業校長笑言自己是個不折不扣的中文人，也為學生同樣投身教育事業感到欣慰。（湯致遠攝）

家中經濟壓力不輕，但注重學業的家風不曾減退，3個姐姐懂事乖巧，作為孻仔的梅校長同樣明白自己的本份，直至升中前的成績都相當優秀。「不知道是否遺傳自父親？聽媽媽說爸爸會寫古文，和人通信的文筆都極好。我自小也是中文成績好，背誦內容更是毫不費力。」校長笑言因為讀書對小時候的他來說不是苦事，壓力自然不大，縱然明白家裏環境不好，但童年生活始終是愉快而無憂。

小學成績優異升名中學

彪炳的小學成績讓他順利升讀名牌英中，一下子從頂尖分子變成普通人。「我住長沙灣，中學則到了九龍塘的英華，那完全是另一個世界。」過去，是個成績優異且口齒伶俐、深得老師喜愛的風雲學生，一升上中學，赫然發現周遭人人都出眾不已，甚至令他覺得望塵莫及。

我的小學只我一個讀英華，沒有朋友，離家又遠，加上要適應全英語的學習環境，當時的感覺很單打獨鬥。

▲ 梅志業是家中唯一兒子，與3位姐姐和媽媽一起生活，經濟條件雖不好卻快樂無憂。（受訪者提供）

近年流行的一種育兒說法「贏在起跑綫」，其實一早已出現。「那個年代當然沒有人會這麼說，但還是可以感覺到，有些人真的從一開始就佔了優勢。我也是那時才明確感覺到，家裏的支援原來這麼不足。但我一開始依然很努力，只是再努力也得不到想要的結果。」

一介初中新生，只是十二、三歲的年紀，便要在過去信心來源的學業上獨自面對挫敗，著實難受。「很辛苦，努力掙扎求存仍然不見起色，然後就學壞了。」梅校長繼續正色道：

在學校就繼續扮演乖學生，循規蹈矩；一放學、放假就到處「躝街」、到球場、遊戲機中心流連、和壞孩子聯群結伴，甚至學人飲酒、吸煙。

因信仰改變心態

回想那段變壞的日子，梅校長很清楚當中的緣由，也仍然記得其時的感受。「當覺得自己怎樣努力都不行時，就很容易喪失鬥心。同時也因為各種懸殊，令自己開始會埋怨，為甚麼家裏環境不如別人，得不到別人一樣的支援。那時候的變壞，就是一種逃避，因為找不到目標。」可幸的是，一次誤打誤撞的機緣，讓他重新找到目標。

▲ 中學時的梅志業不斷在學業路上努力掙扎，終在中文科一展所長。（受訪者提供）

「其實那次我很衰！當時有個經常一起打機的朋友，會定期上教會。那天剛好他要去教會，我還慫恿他留下來一起打機，後來我跟了他一起去，結果被一個哥哥拉著聊天，就這樣改變了我。」原來那位大哥哥曾經也壞過，他將個人經歷向梅校長分享，更以「名人」攻勢令梅校長有所動搖。

他說孫中山信耶穌、愛迪生信耶穌、牛頓也信耶穌。我便覺得「勁喎！」感覺這個信仰經得起歷史、科學的洗禮。

引起了興趣後，本來流連機舖的他，漸漸變成一個勤上教會的孩子。「我發現除了有學壞過的大哥哥，教會更有各種不同的人，像是家境很好的人，或那些贏在起跑線的人，他們同樣都相信耶穌，感受其大愛，並找到自己的目標。老實說，我當然明白媽媽愛自己，也知道老師並不偏心，但還是會覺得媽媽不明白自己，也會覺得老師更喜愛表現好的同學。但在教會中感受到的愛，讓我第一次體會到有種愛是不求回報、沒有分野的，給了我很大的力量。」

▲ 梅校長（左一）昔日的學生也成為了中文科老師，令他倍感欣慰。（受訪者提供）

壞孩子得到啟悟變回乖孩子，圓滿的結局沒有立即在梅校長身上出現。「就算信了耶穌也不代表就事事順利㗎！」梅校長笑着續道：「但我的心態不同了，變得積極。即使成績沒有明顯進步，即使我仍然考得不好，但我不再逃避，仍然繼續努力。」升上中三後，另一個難題來到眼前。「有些同學有很明確的取向，如數學或物理很好，就選理科。但我科科都不算太好，只有中文比較不錯，所以只好選文科，但文科的選擇也不易，結果我選了非常純文的科目，就是中國文學、中國歷史。」校長笑言文科或中國文學在那間學校、那個年代，是「無人揀」、「揀唔落」的選擇。

培育中文老師最感欣慰

用一波三折或屢敗屢戰來形容校長的中學求學生涯，或許並不誇張。選讀了自己擅長和喜愛的文科後，升學之路未有戲劇化的扭轉，甚至在中五會考後，需要到另一所學校升讀預科。

那間學校在西貢，我每天早上要5點9起床，坐個多小時的巴士上學。但我仍然很正面積極，在車上就聽靈修故事，放學就到自修室溫習，每天如是。結果奇迹出現，考了3A，入了中大中文系！

說是奇迹，其實更多是校長多年的堅持，讓他終獲美滿成果。

▲ 今年DSE已開考，應屆考生要在疫情下面對公開試壓力，殊不簡單。圖為梅校長與中六學生分享如何面對逆境。（受訪者提供）

成為老師，尤其以一名中文科老師踏入校園，最讓他引以為傲的，便是多年來培育了多名「同行」。「真的，教的學生喜歡中文，中文好，甚至和自己一樣做了中文老師，是最開心滿足的事。當年大學畢業後我本來有機會到外國繼續深造，但因為需要擔起家中責任，錯失了機會。現在我有位學生正在英國進修，可說是圓了我當年的遺憾，令我又欣慰又自豪。」

記者：王嵐