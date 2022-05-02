【本地遊】探秘薄鳧林牧場前世今生　百年建築60年代曾哺育3000隻牛

▲ 薄鳧林牧場，見證了薄扶林一帶的百歲月。

香港人困了太久，對旅遊的飢餓感不斷蘊釀，當薄鳧林牧場這個新景點宣布開放試業，立即引來極大迴響，首輪網上預約4小時已告滿額，導賞團更是數分鐘已爆滿。薄扶林及牛奶公司前世今生的故事，就由這一處開始說起。

薄鳧林牧場的開放可說是千呼萬喚，原本打算在1月試業，可惜撞正第五波疫情，惟有押後至4月21日。位於薄扶林道的薄鳧林牧場，與法定古迹伯大尼修院為鄰，旁邊一座外形前衞的國際廚藝學院，新舊建築同框出現，感覺超現實。

▲ 牧場主樓各立面也完全不同，可慢慢發掘當中的細節巧思。（張頌婷攝）

荒廢30年重見天日

薄鳧林牧場的「鳧」字，粵音同為「扶」，項目為突顯出這座建築物的悠久及豐富歷史，取其古名薄鳧林。佔地約2萬呎，原先為舊牛奶公司高級職員宿舍，由寓宅、傭工宿舍及車庫組成。主樓原名為寶馬（Braemar），建於19世紀末，是牛奶公司在港現存最古老的建築之一，2009年評為一級歷史建築。牧場在1985年停止營運，空置了足足30多年。

負責是次項目的明愛高級督導主任冼昭行（Benjamin）說：「當年薄鳧林牧場範圍由沙宣道直至華富邨，養了3,000隻牛，你可以想像60年代，放眼一片大草原上有乳牛放牧，炊煙裊裊升起，還有牛奶公司每天傍晚響起的放工鐘聲，工人步行至大街的日常點滴，此情此景，是薄扶林區居民的共同回憶。我們復修宿舍時以薄鳧林牧場為名，寄望將昔日風景有朝一日可重現眼前。」

明愛產業主管兼建築師林社鈴補充，附近的伯大尼修院及附樓、廚藝學院有牛欄，置富花園及薄扶林花園都是昔日牧場範圍內，山頭滿布牧場遺迹，不幸地部分未受保護。今次項目只保留了高級職員宿舍，作為一個起點，扣連起附近歷史建築，連同覆蓋整個薄扶林山谷的牛奶公司遺迹，形成一個文化地景。香港從來沒有一個屬於農業的文化地景，象徵本地工業化的牧牛業，從今以後保育工作從這個核心樞紐發射開去。

▲ 車庫以麻石建成，經歷百年仍相當穩固，現時改用作登記處。（張頌婷攝）

一張舊相令原貌曝光

薄鳧林牧場入口處有一座以厚實麻石建成的小屋，建於1887年汽車仍未普及的時代，卻在歷史文件上被稱作車庫。其他古老大宅也有類似建築，主要用作貨倉或雪房，但這座的作用仍然無從稽考。值得留意是天花採用雙筒雙瓦的西式傳統建築手法，有底瓦及面瓦兩層，中間還有少見的木架支撑結構。門口一條長長的鐵鎖，都有百年歷史痕迹。

復修團隊希望可以重現主樓最原始的模樣，不過即使聯絡過當年負責建築的Leigh & Orange則樓以及翻查政府文件，都找不到原來的建築譜圖。幸而團隊在香港大學圖書館，找到牛奶公司在1919年出版的大事紀影印本，當中唯一一幅相片中看到大樓外觀，於是根據照片，復修了金字斜頂、去水坑、窗口等設計。最後更偶然發現了這本真迹，現時就存放展示在大樓之中。

▲ 這張攝於1919年的照片，本來是描述兩隻乳牛，卻看到當年宿舍大樓的外觀。（張頌婷攝）

▲ 門口圓拱形雕花設計簡約華麗，顯示當時高級職員的地位。（張頌婷攝）

主樓只有一廳兩房，面積雖小，但卻有很多有趣的細節。底層為花崗岩石組成基座，是殖民建築常見結構，4面石牆上開了3個圓形窗戶，形成通風走廊，將濕度及熱氣排走。大樓有兩條樓梯，一條供主人使用，另一條較窄的則是傭人行走。主樓梯進入室內大廳，有一座前後相連的鑄鐵壁爐、煙囱，細緻的窗口裝飾等，都是保留下來的原有建築特色。為了恢復外觀原貌，室內天花則為了符合現今條例，加了金屬支柱及鋼構。

Benjamin說：「牛奶公司選址這兒建設牧場，不單止是風景優美，還要考慮兩個天然因素，第一是有豐富的水源，從太平山至水塘流下，第二是要夠涼快，有利牛隻生長。」想知道更多，空間現時展出了珍貴的文物藏品，包括牛奶公司歷史文件、舊相片、牛奶樽及雪糕盒等，還有不少文字資料，介紹有關牧場的歷史及故事。

▲ 最後一任牧場經理嘉士里家人捐出的職員信、文化計劃書等。（張頌婷攝）

歐陸風格民房重現

最美的是主人睡房，帶有歐陸式的風格，向外突出的飄窗，景色格外開揚廣闊，更可眺望西高山。原裝的紅色水磨石窗台，還有傳統的窗門百頁，都忠實重現眼前。另一間房則有電視展出薄扶林村的攝影作品，還有一個社區回憶檔案，圖書索引櫃之中集合了各人意見及感受，共同累積經驗和想法。

睡房更有通道連接陽台，曾入住的卓氏兄弟，因為家人眾多，因此將這陽台密封闢作房間。復修時特意將圍板拆除，重現外廊的本來寬大的露台及拱柱原貌。為了方便傷健人士，考慮到不破壞文物，陽台旁邊建成一條全新坡道代替升降機，在此更可眺望東博寮海峽的黃昏美景。

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珍貴薄扶林村文化

最後別錯過大樓旁邊的新翼大樓，林執事稱刻意與主樓分開，不希望以假亂真，讓人誤會是同一歷史建築。新翼大樓主要用作展示薄扶林村的文化，這條有300年歷史的鄉村，是港島唯一一條現存的完整村落，當中的社區凝聚力及生活文化，都充滿地道色彩。

牧場請來多位村內居民以及當中的組織駐場，讓訪客能在手工製品、技藝及生活方面，重新認識薄扶林村。如「村姑工房」由村內婦女組成，製作天然染、紡織縫紉等手作品，着重文化傳承。「魯班工房」則是全男班的工匠師傅，在村內就地取材進行各式建設修補，房屋道路都歷久不衰。還有罕有的傳統工藝及文化遺產，如獅頭紮作、舞火龍、鶴佬擂茶等，由村民親自解說，更添人情味。

▲ 陽台雖然現時被樹林包圍，但可想像到以前那一望無際的海景。（張頌婷攝）

薄鳧林牧場現為試業期，每小時有60個名額供市民登記，目前每兩星期推出一次預約。逢周末有收費的導賞團，帶觀眾參觀牧場及場外的文化地景，園內亦設免費導賞可供報名。強烈建議由專人帶領，更深入認識這個景點，了解當中最有趣及值得細味的故事。

薄鳧林牧場

地址：薄扶林薄扶林道141A

電話：2851 0123

開放時間：星期一至五11am-7pm、 星期六及日10am-6pm、星期三休息（試業期間必須預約進場）

網址：www.pokfulamfarm.org.hk

記者：張頌婷