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【污水檢測】深水埗帝景峰及荃灣灣景花園等污水樣本呈陽性　民政事務處派24萬快速測試包

社會 13:06 2022/05/02

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(譚以諾攝)

政府今日（2日）表示，屯門、九龍城、西貢、深水埗、荃灣及油尖旺污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 

  • 屯門區 — 卓爾居
  • 九龍城區  — 譚公道及盛德街一帶住宅大廈（見附件）
  • 西貢區  — 景明苑、慧安園、富麗花園、旭輝臺及寶林邨
  • 深水埗區  — 帝景峰及畢架山花園
  • 荃灣區  — 灣景花園、韻濤居、麗城花園第1-3期及翠濤閣
  • 油尖旺區  — 文昌樓、文景樓、文耀樓、文苑樓、文英樓、文華樓、文蔚樓、文輝樓、重慶大廈、漢口中心、華源大廈、遠東大廈、美麗都大廈、海防大廈及喜利大廈

 以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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