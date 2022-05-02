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【她的雙重奏】18年前傳失落視后與TVB結怨　鄧萃雯放下心結：人生不要太計較當下

娛樂 14:09 2022/05/02

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傳因失落視后與TVB結怨，鄧萃雯罕談對TVB心結。

早年轉戰內地市場發展的56歲鄧萃雯，最近在綜藝節目《她的雙重奏》中大談當年在TVB的經歷，罕談對大台頒獎禮的看法。鄧萃雯於2004年在《金枝慾孽》中飾演「如妃」一角獲備受讚賞，贏得「本年度我最喜愛的實力非凡女藝員」及「本年度我最喜愛的電視角色」獎項；於2009年及2010年憑《巾幗梟雄》系列連續兩年奪得萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」，成為史上第一位「冧莊視后」。

2012年再次參演經典宮鬥劇《金枝慾孽貳》，當時外界看好她能憑此劇提名《2013年萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主角」等獎項，可惜未獲提名，其後她與TVB結束12年賓主關係，離開大台到內地北上發展。

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【關係破冰】鄧萃雯離巢7年回歸大台　傳雯女與黎耀祥合作《巾幗梟雄4》

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傳失落視后與TVB結怨

早於2004年《金枝慾孽》三大女主角鄧萃雯、佘詩曼及黎姿，一同躋身最後五強，五強之中「如妃」鄧萃雯呼聲由頭帶到尾，不過最終由「玉瑩」黎姿首奪，有傳當年黎姿在頒獎禮前以續約換獎，同時亦令「非親生女」的鄧萃雯與視后擦而過，鄧萃雯曾揚言覺得自己有實力，卻被後輩爬頭得獎一度放不下，加上2013年拍攝續集不獲提名，傳出鄧萃雯因失落視后而與TVB結怨。

時隔多年，鄧萃雯重提事件表示已將事情看淡，直言「人生不要太計較當下」，她說：「其實每一個頒獎禮都有它的遊戲規則，任何一個不只是TVB，就是Hollywood甚麼都是一樣的，當時可能會有一丁點的失望，因為畢竟太多呼聲很高，太多人覺得演得很好，人都會被這樣子影響，所以人生不要太計較當下。但是我演出的時候已經很努力，觀眾也看到我的用心其實就夠了，我永遠覺得獎項是一個甜品。」

有「宮鬥劇始祖」之稱的她，原來從不喜歡拍宮鬥劇，更自揭拒演宮鬥劇的原因：「我真的覺得在宮鬥戲裏面並不開心，我很討厭鬥爭，雖然我演的時候真的很盡力，可能人家看的時候覺得很爽，但是其實每一次在拍的過程當中，我去看回放的時候，我心裏面其實有一種感受是不開心的。」

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「內地比香港有安全感」

對於轉戰內地人氣依舊高企，深受當地觀眾歡迎，鄧萃雯坦言很感謝內地給予機會：「我很感謝內地，廣東省給我很多機會去登台。其實有時候我看到一些舊同事，可能因為香港這個市場比較小，我會看到有些演員其實都沒有機會的，或者是他被選擇被抛棄了，被淘汰了，我會挺心酸的。」

她續指在內地比香港更有安全感：「國家發展的速度真的快如高鐵，比高鐵還快，我真的覺得我來了內地住之後比較有安全感，可能以前在香港給狗仔隊追了幾十年了，對私隱的保護力特別的敏感。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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