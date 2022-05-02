【酷熱天氣】未夠30度媽媽禁止開冷氣　港男呻又焗又熱深夜熱到醒

▲ 氣溫未夠30度，媽媽不許兒子開冷氣，背後真正原因可能是家用太少。

在炎炎夏日，對於位處亞熱帶的香港人而言，冷氣幾乎是生活必需品。有網民就在討論區發文，指其母親以氣溫不足30攝氏度為由，拒絕在家中開冷氣。網民大呻「又焗又熱」，甚至睡覺時，也「熱到醒，返工都冇精神」。帖文引起網民熱議，有人同情樓主，也有人「突破盲點」式推測，母親不准開冷氣的真正原因是「家用畀得太少」。

近年全球氣候反常，香港天文台亦在今年歷史性首次於4月就發出酷熱天氣警告。不過，不少人就認為，就算天氣不足30度，春季潮濕悶熱天氣，依然令人難以忍受，要開冷氣「涼一涼」。

有網民在「香港討論區」以「熱到傻咗阿媽都唔畀我哋開冷氣」為題，指其母親因「天文台顯示未夠30度」，不允許其在家開冷氣。網民大呻，「已經熱到痴咗線，沖咗幾次凍水涼，想開一陣冷氣都唔得。」

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屋漏兼逢連夜雨，該網民又指，「間屋又焗又熱，風扇又壞咗未買，只可以人手撥涼」；認為母親的動機是節約電費，「心痛冷氣錢」。但發帖的網民就慨嘆，「我心痛自己訓唔好，熱到醒，返工都冇精神，咁既日子唔知要捱幾耐」。

帖文引起網民熱烈討論。有人身同感受，「我25歲之前屋企都冇裝冷氣，年年夏天日日都沖幾次凍水涼，夜晚又熱醒，暗瘡都生得多過人」，同情道：「冷氣呢啲嘢，香港咁樣嘅天氣，根本就係基本需要」。

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不過，也有人指，「我在家風扇都無開喎」。有網民亦分享，「其實日頭係公司吹咁耐冷氣，瞓覺唔開冷氣身體好似好咗。仲有食少啲高熱量嘅食物個人就無咁熱架啦。」

此外，有網民推斷，樓主母親不願開冷氣，真正原因是「嫌你（樓主）家用俾得少！（應）每個月俾多五百當交電費補貼！」，「想自己生活好,咪主動啲埋單」。

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責任編輯：王明芳